Cs espera que Vox sea "responsable" en Madrid tras el "avance" en Murcia

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha expresado este domingo la esperanza de que, "tras el avance en Murcia", Vox asuma en Madrid una "posición responsable" en relación con los 155 puntos del acuerdo que han consensuado PP y Ciudadanos.

En declaraciones a la prensa en la sede nacional de la formación naranja, Bal ha dicho que tras la "buena noticia" del desbloqueo de las negociaciones en Murcia, Ciudadanos espera "que con esta misma responsabilidad se adopte también esta decisión" en Madrid.

"Queremos urgir (a Vox) a que tome ya la decisión", ha dicho Bal, y se ha preguntado: "¿Qué razón hay para que sigamos adelante en Madrid con esta política de bloqueo?".

Según el portavoz de Ciudadanos, "hay que ponerse a trabajar, los madrileños necesitan un gobierno liberal, también con una serie de medidas muy beneficiosas para los madrileños", entre las que ha citado educación, sanidad, protección contra la violencia de género o menos impuestos.

Cs ve "dramático" un gobierno PSOE-Podemos

Bal también ha asegurado que un gobierno del PSOE y Podemos será "dramático si llega a cuajar", y ha criticado que, a menos de 24 horas del debate de investidura, se limiten a hablar de "sillas" y no avancen "ni una sola idea" del programa.

"Este posible Gobierno que se puede formar y que no sabemos si al final va a cuajar o no es algo malo para España", ha dicho Bal, que también ha advertido de que puede ser un "gobierno dramático", porque "el proyecto que van a poner en marcha de subida de impuestos, demagogia y populismo no es lo que Cs quiere para España".

No obstante, ha señalado que, a menos de 24 horas del comienzo del debate de investidura de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo, los españoles no conozcan las medidas que se van a llevar a cabo para solucionar sus problemas y ha pedido "transparencia" en las negociaciones.

"Da la sensación de que están jugando al baile de las sillas: hay un montón de sillas puestas en círculo y todo el mundo está dando vueltas alrededor de las sillas a ver si pilla un sillón", ha denunciado el diputado de Cs.

Preguntado por los posibles ministros, Bal no ha querido pronunciarse sobre nombres ni ministerios, porque lo único que hay por ahora son "conjeturas".