Podemos ya ve a Irene Montero vicepresidenta: "No debe descartarse"

Las negociaciones para la investidura ya están en marcha, según ha confirmado Carmen Calvo, y aunque el PSOE no quiera todavía hablar de cargos, sino de programas, los nombres están siendo lo más comentado en las horas que faltan para la sesión de investidura.

Mientras el entorno de Podemos sugiere a personas como Rafael Mayoral, Alberto Garzón, Pablo Echenique o Irene Montero para los futuros ministerios "proporcionales" de Podemos, algunos dirigentes ya se pronuncian públicamente sobre los futuros cargos. Jaume Asens, portavoz de En Comú Podem en el Congreso, ha dicho en una entrevista que tener a Irene Montero como vicepresidenta "es una posibilidad que no debe descartarse".

El PSOE habría vetado, según El Mundo, ciertos cargos, como Exteriores, Defensa, Justicia e Interior. Desde Podemos, mientras, aspirarían a una vicepresidencia social, a Trabajo y Hacienda y a ciertas áreas de Comunicación.

En la entrevista, Asens se ha pronunciado sobre el separatismo y sus simpatías hacia este nuevo gobierno, y al referéndum catalán, al que no renuncian: "Al referéndum evidentemente no renunciamos porque creemos que es la fórmula para salir del callejón sin salida en el que estamos".

Ha señalado que están abiertos a escuchar las propuestas del PSOE sobre Cataluña, y ha pedido normalizar las relaciones con los partidos independentistas y "dejar de tratarlos como criminales".

También ha comentado que un pacto con UP es la forma de garantizar que el PSOE no vire a la derecha, cosa que ha dicho que hace siempre que puede: "Si no se le ata corto, acaba pactando con el PP y con Cs, ya lo hemos visto".

Asens no ha querido ofrecer detalles sobre el estado de las negociaciones y ha explicado que quiere mantener la discreción tras semanas de declaraciones públicas que considera que no han favorecido un acuerdo: "Hemos asistido a un espectáculo bastante triste".