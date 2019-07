Casado, a Sánchez: "Dos horas de discurso sin ver el elefante morado con lazo amarillo que está en el Hemiciclo"

"Dos horas de discurso sin ver el elefante en la habitación. Sin ver el gran elefante morado y con un lazo amarillo que está en el Hemiciclo y al que usted no se ha referido en ningún momento". Puño de hierro en guante de seda. Durante media hora, Pablo Casado ha expuesto las contradicciones del discurso de investidura del presidente del Gobierno en funciones que ha respondido pidiéndole al PP una "abstención por España".

Pasadas las cuatro de la tarde, el presidente del Partido Popular subía a la tribuna acusando a Pedro Sánchez de pedir al Congreso que le haga presidente del Gobierno sin dar a conocer qué esta negociando con Podemos y los separatistas. "Ha intervenido durante dos horas sin ver el elefante en la habitación, morado y con un lazo amarillo, que está en el Hemiciclo y al que no se ha referido", ha dicho Pablo Casado en referencia a las escasas referencias que el presidente del gobierno en funciones había hecho a podemitas y separatistas durante su intervención de la mañana. "La historia de su Gobierno es la de un gran vacío. Dé a esta Cámara la información de qué Gobierno quiere formar", ha sentenciado el líder del PP.

Tras ello, el líder de los populares ha lanzado una serie de preguntas a Sánchez: "¿Qué ha venido a hacer aquí?", "¿Quién es usted realmente?", "¿Dónde están sus apoyos reales?", "¿Para qué se presenta a esta investidura?"...

Sánchez pide la abstención del PP

Preguntas que se han quedado sin respuesta en la intervención de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones ha dedicado la mayor parte de su discurso a pedir la abstención del PP. "Si no quieren que haya repetición electoral, si no quiere que el Gobierno dependa de fuerzas independentistas, lo único que pueden hacer es facilitar con su abstención un Gobierno", ha amenazado.

Sánchez también ha 'copiado' a Casado la referencia al elefante: "Elefante es la corrupción que se ha vivido en su partido. Olvida que la moción de censura poco tuvo que ver con Cataluña", ha asegurado.

El presidente del Gobierno en funciones ha defendido su discurso en el que no se ha referido al desafío separatista asegurando que en su intervención "había hablado de Cataluña como de La Rioja o País Vasco".

Ataque por Alvárez de Toledo

Pedro Sánchez ha endurecido el tono contra Casado para echarle en cara la falta de representación de los populares en el País Vasco y el mal resultado en Cataluña."¿Cuántos diputados del PP están en representación del País Vasco?", ha preguntado apuntando también a la diputada por Cataluña del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, asegurando que la ciudadanía le "está dando la espalda" al PP en esas Comunidades.

"¿Nos va a pedir el DNI como hacen los separatistas?", ha contestado Casado a esas afirmaciones en su réplica acusando a Pedro Sánchez de ser "igual de supremacista que sus socios".

"No está a la altura"

"Ya le conocemos, usted no es una persona de fiar. Sin que resulte ofensivo: no es una persona cuyos actos hayan mostrado la coherencia suficiente como para que un grupo parlamentario crea lo que hoy ha dicho. Es difícil fiarse de que el adalid del 'no es no' ahora nos pida abstenernos, casi coactivamente. Usted dimitió para no abstenerse", ha zanjado el líder de los populares.

Casado ha terminado su intervención dejando claro que en el PP no se van a abstener de ningun manera: "Usted no está a la altura para ser investido presidente del Gobierno en esta sesión porque sigue contemporizando con aquellos que quieren romper España y se sigue situando en el lado de aquellos que quieren dejar de servir a una misma nación".