Rivera acusa a Sánchez de alimentar el odio y el PSOE se ríe de él

El líder de Ciudadanos ha comenzado su intervención acusando al preisdnete del Gobienro en funciones de tener "un plan oculto y sectario" con el que dividir a los españoles y alimentar la confrontación y el odio. "El plan se trata de estigmatizar a media España. Porque hemos descubierto, señor Sánchez, que según usted hay 20 o 30 millones de fascistas en España… porque cada vez que alguien discrepa de su plan… ¡fascista! Que vas a defender el orgullo y eres de Ciudadanos o de otro partido y no eres del PSOE… ¡fascista! Que vas al 8M y no eres del PSOE… ¡fascista! Que te opones a los PGE de Sánchez… ¡fascista! Que te opones al programa electoral de Sánchez… ¡fascista!".

Ovacionado por los suyos, Rivera se creció contra Pedro Sánchez a quien acusó de "necesitar muchos fascistas en España, el que alimenta el odio y el enfrentamiento en España, es usted con su plan el que sabe que si los españoles se dan la mano, usted no es presidente. Si los españoles se moderan y no se van a los extremos, usted no gobierna". Por eso, "apuesta por el ‘divide y vencerás’".

Y extendió su sectarismo en la política territorial de España plasmada en los pactos post electorales del 26 de mayo. "Usted prefiere pactar con los que no quieren el 155 que los que queremos que se aplique la Constitución en Cataluña… El señor Sánchez nadie le ha empujado a pactar con Bildu en Navarra, se ha tirado en plancha. ¿Quién ha empujado al señor Sánchez a pactar con los nacionalistas en Baleares? Nadie. Se ha tirado a la piscina con ellos ¿Quien le ha obligado a pactar con Puigdemont y Torra en la diputación de Barcelona? Nadie, se ha tirado usted de cabeza".

El líder de la formación naranja le reprochó al candidato el "puro teatro" de su intervención: "hoy nos trae aquí un truco de los malos. Truco en la tribuna y trato en la habitación de al lado con podemos y los separatistas". Unas afirmaciones a las que quiso responder Pedro Sánchez con un golpe de efecto nada más subir a la tribuna de oradores: "Teatro es pactar con la ultraderecha y pretender que parezca un accidente".

Sánchez hace sangre con la crisis de Cs

El presidente del Gobierno en funciones ha utilizado para responder a Albert Rivera los mismos argumentos que antes le había dado a Casado: amenazar con unas nuevas elecciones y pedir que se abstenga "por España".

Pero después, tras hacer esta petición, Sánchez ha entrado en el cuerpo a cuerpo con el líder naranja recordando la crisis que vive su partido: "Ciudadanos es la gran evasión", ha llegado a bromear. Después, ha acusado a Rivera de "laminar" en su formación "todo debate interno en su torre de marfil". "Cuando un líder empieza a quedarse sólo como usted debería preguntarse por qué", ha llegado a asegurar.

El presidente del Gobierno en funciones también ha respondido a las palabras del líder de Cs en las que ha asegurado que "si no eres del PSOE, eres fascista": "Para ustedes todos son fascistas: los del 8 de marzo, los que no comulgan con ustedes en la manifestación del orgullo… todos son fascistas menos la ultraderecha", ha contraatacado.

"Señor Sánchez, no voy a bajar al barro porque usted lo domina mucho más", contestaba Rivera, lo que provocaba las risas en el PSOE. Sánchez tomaba la palabra desde su escaño para contestar: "Nos ha quedado claro, señor Rivera, he entendido el mensaje", se mofaba el candidato a la investidura mientras se escuchaban sonoras risas en la bancada socialista.