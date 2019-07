Rumores de ruptura entre PSOE y Podemos: "Bloqueo total" y "encallamiento"

No hay acuerdo PSOE-Podemos y hay división en torno a la posibilidad de si lo habrá. Y ahí es clave el rumor creciente de que podría no haber acuerdo a tenor de las señales que así lo apuntan. Primero porque las negociaciones se han interrumpido. El PSOE informa de que "no hay nuevas reuniones" ni las habrá antes de que el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, suba a la tribuna de oradores a las 12:00 horas de este lunes.

En Ferraz explican que los contactos concluyeron de madrugada este lunes con un enrocamiento ante la petición de que Podemos de que Irene Montero sea vicepresidenta social del Ejecutivo. Desde entonces no ha habido intercambio de pareceres, ni SMS entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ni llamadas telefónicas.

La inquietud y el desconocimiento es total en el Congreso, también en el seno del PSOE, y hasta dentro del propio Gobierno. "No sé nada", "no tengo ni idea", decían varios ministros con frustración a su llegada a la cámara baja, si bien apuestan por un acuerdo el jueves porque "no tendría sentido lo contrario". Creen que Pablo Iglesias no puede ceder hoy porque "perdería fuerza negociadora".

Otros diputados socialistas manifiestan a Libertad Digital su creencia de que no habrá acuerdo porque sería "un tremendo error" meter a Podemos en el Gobierno, aparte de las incoherencias "superlativas" en el discurso de Sánchez y su entorno. Recuerdan que "fue Sánchez quien apuntó a la posibilidad de paralizar al Gobierno" y quienes se negaron tajantemente a que Montero fuera vicepresidenta. Y alertan también de las "graves consecuencias" que podría tener para nuestro país en el plano internacional" una vez que se han recuperado posiciones.

Podemos también agua el acuerdo

En Podemos se niegan a hablar de ruptura pero sí hablan de "bloqueo total" y de "encallamiento". Aseguran también que "sólo nos han ofrecido carteras de nueva creación" irrelevantes en el gabinete ministerial.

También la formación morada asegura que "no hay prevista ninguna reunión antes de la investidura". Y apuntan a que "en 48 horas, el PSOE, salvo el buen tono, no ha dado ningún paso. Solamente han ofrecido responsabilidades simbólicas, pero lo que nos transmiten es que no están dispuestos a compartir el Gobierno, se niegan a compartir ni un sólo Ministerio desde los que poder desarrollar las políticas que planteamos".

Ponen como ejemplo de esas políticas "la subida del SMI a 1.200 euros, la escuelas de 0-3 años, el desarrollo de políticas de igualdad, la bajada de tasas universitarias y potenciar la investigación, bajar la factura de la luz y medidas contra la emergencia climática o medidas de justicia fiscal como el impuesto a la banca para recuperar el rescate".

En un mensaje transmitido por fuentes de la dirección de Podemos, aseguran que "viendo las propuestas y la actitud del PSOE, hemos vuelto a recordar en las conversaciones que hemos cedido desde el inicio en no pedir ministerios de Estado, lealtad con la cuestión catalana y el gesto de Pablo Iglesias el viernes echándose a un lado. Y no paramos de encontrarnos más que excusas por parte del PSOE".