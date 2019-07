El PSOE convoca una Ejecutiva extraordinaria y planea una consulta a la militancia

Podemos pedía un último movimiento del PSOE y éste se acaba de producir. Ferraz convoca una ejecutiva Extraordinaria para este miércoles para "analizar los distintos escenarios" , según fuentes de la dirección federal. No se descarta que esta reunión sirva para aprobar un nuevo documento programático en el que se incluya la oferta a Podemos de un gobierno de coalición.

El último documento aprobado por la Ejecutiva socialista fue de hace diez días y en él la dirección federal del PSOE rechazaba la entrada de Podemos en el Gobierno con una fórmula de coalición. Según el texto, se permitía la entrada a la formación morada en puestos intermedios de la Administración, "nunca en el Consejo de Ministros", como explicó posteriormente José Luis Ábalos.

Este nuevo paso de los socialistas podrían servir para actualizar la oferta a Podemos a 24 horas de que se vuelva a votar el próximo jueves en el Congreso en la segunda votación de investidura de Pedro Sánchez.

Una consulta a las bases

El documento serviría como base para una posible consulta a las bases que podía tener lugar el próximo fin de semana, según explican fuentes de la dirección socialista. Una consulta en la que los militantes tendrían que pronunciarse sobre un "gobierno de coalición" 48 horas después de la segunda votación de investidura que tendrá lugar el jueves a las 14:30 horas.

Según las citadas fuentes, eso no sería un problema ya que "lo que se somete a las bases es el acuerdo de Gobierno y no la investidura de Pedro Sánchez" con lo cual sería compatible la consulta después y no antes de la votación parlamentaria. Otra cosa sería el escenario "impensable" de que los militantes dijeran 'no' a un Gobierno con Podemos después de que hubiera un acuerdo entre PSOE y Podemos.