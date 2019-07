El PSOE da a Podemos "un tiempo para pensar" a la espera de una nueva reunión

Las negociaciones no se han roto, sólo se han aplazado. Un paréntesis, stand by o "un tiempo para pensar", según fuentes de la dirección socialista, para que Podemos se pronuncie sobre una última oferta con la que han dicho "hasta aquí". A los negociadores socialistas les han entrado las prisas y plantean una especie de ultimátum: "O acuerdo o hasta aquí", explican a Libertad Digital.

Dicho de otra forma: "hemos parado porque hay que concluir en una dirección o en otra". En la negociación de apenas dos horas, de 12:00 a 14:00 horas, "hemos avanzado en propuestas, ahora necesitamos una pronta respuesta". Y si no la hay por parte de Podemos en las próximas horas: "no habrá más ofertas"

Desde Podemos niegan también que los contactos se hayan suspendido. Fuentes de la direción morada consultadas por LD avanzan una próxima reunión esta tarde y restan importancia a lo que consideran un "receso para el almuerzo" y nada más.

Sobre la oferta, no concretan qué carteras estarían encima de la mesa para su formación pero restan importancia a la supuesta mejora de la propuesta socialista porque "sólo han incluido una maría' 'más", es decir, una cartera menor sin competencias; y un "cambio en el empaquetado" respecto a la organización de las llamadas carteras sociales que Podemos pretendía aglutinar bajo el paragüas de una vicepresidencia social para Irene Montero sobre la que ninguna de las partes quiere hablar públicamente.

Reunión 'fantasma' por la mañana

Visiones antagónicas de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. De momento el acuerdo está tan lejos como las percepciones que PSOE y Podemos tienen del transcurso de la negociación. Fuentes socialistas consultadas por Libertad Digital sostienen que son "razonablemente optimistas" ante la posibilidad de cerrar un pacto antes del jueves pero en Podemos discrepan de ése estado de ánimo.

Desde la formación morada llegan malas vibraciones y dicen que de momento "las conversaciones no va bien" y anticiparon que la reunión liderada por Carmen Calvo y Pablo Echenique concluiría sin acuerdo a las 14:00 horas sin acuerdo y tras apenas dos horas de intercambio de pareceres.

Fuentes de la dirección morada piden "prudencia" y denuncian que "el PSOE ha estado hinchado las expectativas públicamente desde ayer, pero no hay avances en la reunión. Aseguran que "en ningún caso nos vamos a levantar de la mesa, pero el PSOE no suelta nada de los ministerios actuales. No nos dejan hueco y así no nos dejan margen de maniobra".

Según fuentes de la negociación, la reunión comenzó a las 12:00 horas en un lugar discreto y neutral en las inmediaciones del Congreso y acaba de sufrir un receso para el almuerzo. Se retomará después de comer, a primera hora de la tarde aunque con tiempo limitado porque la negociadora principal, Carmen Calvo, tendrá que ausentarse poco antes de las 17:00 horas ante la reunión con los secretarios de Estado en Moncloa. En su lugar podrían tomar los mandos las otras dos negociadoras socialistas, Adriana Lastra y María Jesús Montero.