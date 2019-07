El Mundo: "Pedimos el cuarto de invitados y nos dan la caseta del perro". Hombre, Pablo, deja ya de lloriquear, la sobreactuación no cuela. Dice Federico Jiménez Losantos que "la única duda que subsistirá hasta mañana, salvo sorpresa, hoy, es si Pedro Sánchez prefiere gobernar en funciones hasta noviembre, o se rinde y forma con Iglesias un Gobierno que no será de coalición sino de colisión. En la electrizante tarde del lunes, Iglesias volvió a cornear a Sánchez pero, aunque a la defensiva, lo hizo de modo que uno de los dos tendrá que tragarse lo que dijo". Y por lo que vemos, el de Vallecas gana por goleada al de Tetuán. "Lo normal sería que Sánchez fuera a nuevas elecciones para mejorar su posición. Pero Sánchez es lo que sea, menos normal. Nunca nos hemos jugado tanto, de forma tan frívola y sin ninguna necesidad". Hay que decir que también se lo debemos al PP y al partido de Rivera. Han hecho lo mismo que Rajoy, entregar el Gobierno a Podemos, separatistas y herederos de ETA por sus propios intereses. Rafa Latorre está convencido de que habrá investidura. "Cuando Pablo Iglesias abrió la negociación en canal ante sus señorías y mostró con eficaz dramaturgia la cerrazón socialista, y cuando Pedro Sánchez renuncio a dar la réplica, temeroso de alcanzar el punto sin retorno", quedó claro que Sánchez se había rendido, el que calla otorga. "Este gesto insólito confirmaba que al fin Iglesias había conseguido aquello tan ansiado de que el miedo cambiara de bando". Jaque mate.

El País dice que "Sánchez reactiva las negociaciones tras perder la primera votación". El editorial se ocupa de que no olvidemos la responsabilidad de Rivera. "Sobre el partido socialista y Unidas Podemos recae en las próximas horas la responsabilidad de no frustrar las expectativas de una salida para la voluntad expresada en las urnas, una vez que Ciudadanos se ha mantenido enrocado en desempeñar un papel de fantasmal líder de la oposición que no le corresponde". Habrá que dejarle, oye, cada loco con su tema. Rivera es el jefe de la oposición y yo Rita Hayworth pero en bajito. Rubén Amón apunta a que Iglesias ha dejado KO al presidente. "El líder socialista no tiene otro remedio que ceder a los requisitos de Unidas Podemos". Asombrosamente, coincide con Federico. Con los "submarinos" podemitas, se avecina "una legislatura de complicada cohabitación que predispone escenarios de colisión y que Sánchez va a sobrellevar con la sensación de estar intervenido, escrutado". Con Iglesias regañándole todo el tiempo, poniéndole los puntos sobre las íes, disfrazado de Irene Montera. Nos lo vamos a pasar pipa. Antonio Elorza, al menos, nos hace reír. Dice que hay que ver cómo es Iglesias, "ni siquiera tuvo el valor intelectual de examinar el programa de gobierno presentado por Sánchez". Que en lugar de hacer una reflexión en profundidad sobre el derecho de los niños a jugar y los españoles a vivir en armonía con la naturaleza, el tío iba a su bola, con su "obsesión por acceder al poder". "No ofreció una alianza, sino un asedio. Vencedor". Vallecas 2, Tetuán 0. Los tetuaneros no te lo perdonaremos nunca, Pedro.

ABC : "O Podemos entra o Sánchez no sale". Bieito aparenta estar alarmado. "Todo apunta a un Gobierno de extrema izquierda por primera vez desde la República con un solo objetivo: poner en jaque el sistema constitucional del 1978". El gobierno que ABC pedía a gritos en varios editoriales cuando Sánchez presionaba a Rivera, Bieito, que no nos vamos a olvidar. Sus socios naturales, ¿recuerdas?

La Razón dice que "Sánchez busca una coartada". "La estrategia será culpar a PP y Cs de empujarle a reeditar el Frankenstein tras haber renegado de sus socios". Casado, y sobre todo Rivera, se lo han puesto a huevo. Ni han intentado tenderle la trampa de ponerle condiciones para su abstención. A Sánchez se le ha aparecido la Virgen al dar con la sesera hueca de Rivera. Jesús Rivasés advierte a Sánchez de lo que se le viene encima. "Iglesias, y nunca lo perdonará, no será ministro, pero cuando lo tenía casi todo perdido, le ha ganado por la mano a Sánchez, a punto de abrir el Gobierno a un auténtico Caballo de Troya morado, a punto de entrar en el Consejo de Ministros con el único objetivo de arañar cada vez más poder y después destruir, para sustituirlo, al propio Sánchez". Y Ussía nos advierte de lo que se nos viene encima a los demás. "Una dictadura comunista en España. Podemos fulminará la Constitución, eliminará la monarquía parlamentaria, prohibirá la disidencia y sustituirá los símbolos históricos. Se recuperará la censura en la información y el Código Penal contemplará las sanciones y penas que caerán sobre quienes osen criticar desde la libertad al nuevo sistema". Él lo tiene claro. "Me pido el penal de Santoña". Lo peor es que vamos a tener que empezar a hablar en femenino plural.