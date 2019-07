PP y Vox tratan de desbloquear Madrid: nuevas propuestas sobre la mesa a la espera de Cs

Dos meses después de que se celebrasen las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo, la Comunidad de Madrid continúa sin gobierno. Este miércoles, Partido Popular y Vox han tratado de acelerar la llegada de un acuerdo. Los de Santiago Abascal enviaron este martes un documento al PP que ha llegado a Cs este miércoles para alcanzar un pacto.

El texto ha sido recogido por los de Isabel Díaz Ayuso que lo han "transaccionado" y han introducido las modificaciones que consideraban oportunas. Un trabajo que ha dado como resultado lo que los populares han llamado "Pacto por Madrid", que ya han hecho llegar a Vox.

Creen que el nuevo escrito, que no quieren dar a conocer para "no entorpecer el acuerdo", es "perfectamente asumible por los tres partidos"y que, "como en el caso de Murcia" responde a la "ideas generales" que pueden ser compartidas por las tres formaciones políticas. "Es incomprensible y muy irresponsable que en la Comunidad de Madrid los partidos que no queremos esto no nos pongamos de acuerdo con vagas excusas, pues estamos exactamente igual que hace un mes", apuntan los populares.

Cs ve el texto de Vox "inasumible"

Pero la disposición al acuerdo que se ha observado este miércoles en el PP y Vox no se ha podido ver todavía en Ciudadanos. A mediodía, comparecía el portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, que reclamaba una fórmula similar a la de Murcia: "Si Vox hace una propuesta compatible con el acuerdo firmado con el PP no tengo ningún inconveniente en asumir esos compromisos", decía. Pero apuntaba a que todavía no había podido estudiar el primer texto que le habían hecho llegar los de Abascal.

Tras ver el texto de los de Rocío Monasterio, fuentes de Ciudadanos aseguran que "es inasumible" el escrito de Vox: "No tiene nada que ver con la propuesta de Murcia", dicen y apuntan a que "además tiene tres huecos para firmar", algo que siempre han rechazado. "La propuesta del PP tenemos que estudiarla", añaden.

En cambio, fuentes del partido de Abascal aseguran que el texto remitido el martes a Isabel Díaz Ayuso, y que Aguado ha recibido este miércoles, sí que es asumible aunque evitan dar detalles sobre las propuestas incluidas en él. Se muestran además sorprendidos por las declaraciones del portavoz de Cs pidiendo un nuevo documento cuando ha admitido no haber podido estudiar todavía el que ya está sobre la mesa.