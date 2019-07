El último bandazo: Sánchez se abre ahora a presentarse en septiembre, pero con "otras posibilidades"

El presidente del Gobierno en funciones dice que "no tiro la toalla" y que quiere "un gobierno cuanto antes". Y para ello hoy ha perpetrado su enésimo bandazo: se abre a paresentarse a una segunda investidura que fue ampliamente rechazada por varios miembros del Gobierno. Sí habrá septiembre o quizás antes. "Es la segunda vez que me ocurre que Iglesias me dice que no pero no tiro la toalla. Quiero que los españoles sepan ya que no tiro la toalla y que voy a trabajar ya para que los españoles tengan gobierno en nuestro pais cuanto antes".

Un mensaje que ha repetido media docena de veces en la entrevista en Mediaset en la que ha rechazado abiertamente la repetición electoral a la que dijo que iría en caso de fracasar su investidura en julio. "¿Esto significa que España tiene que verse abocada a elecciones? No", dijo ante el fracaso parlamentario de este jueves. "Voy a trabajar para que haya un gobierno cuanto antes en nuestro país". Y lo hará explorando "otras posibilidades" y dando a entender que la oferta a Podemos sobre un gobierno de coalición ha caducado y qu ahora se abre a "nuevos caminos".

"El señor iglesias ha cometido un profundo error y creo que empieza a ser consciente de que lo ha cometido". Ahora, "las cuatro fuerzas políticas tenemos que encontrar otros caminos porque España no merece un bloqueo". Un punto en el que quiso hacer una mención especial al líder del PP, Pablo Casado, a quien dijo: "Yo no digo que me apoye sino que facilite un gobierno. Que se plantee una investidura al presidente del Gobierno".

Dos mensajes muy claros que ha ‘colocado’ tras declararse "frustrado" y "profundamente decepcionado con Iglesias" por no haber apoyado su investidura "por segunda vez" y tras una "oferta respetuosa y generosa"