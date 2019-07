El Mundo dice que "Sánchez se la juega". Le devuelve a Iglesias la jugarreta del lunes y filtra un documento en el que Iglesias le pide el oro, el moro y la Alhambra de Granada. Una rendición sin condiciones. A Rosell le parece muy feo, un "comportamiento oprobioso que las dos formaciones se traicionasen mutuamente revelando las intimidades de su negociación para autoculparse la una a la otra de la imposibilidad de llegar a un acuerdo". O sea, si no lo cuentan les acusamos de falta de transparencia, y si lo cuentan, de revelar intimidades. A algunos es imposible contentarles. Los columnistas se dedican a escudriñar las culpas, por lo que pudiera pasar. Arcadi Estada deja claro que "PP y Cs , y en especial Cs, pueden ser responsables de no haber hecho posible un gobierno de coalición razonable. Pero en modo alguno pueden serlo del gobierno que forme Sánchez". Y David Jiménez Torres, lo mismo. "Sí, PP y Ciudadanos son responsables de no haber ofrecido a los socialistas una vía alternativa para alcanzar el Gobierno. No sabemos que habría hecho el PSOE con esa oferta, pero sí que Casado y Rivera decidieron no formularla". Contradice a Arcadi con eso de que Cs tiene más culpa que el PP. "La responsabilidad del PP es igual o mayor: una abstención no habría supuesto para los populares abjurar de una promesa central de campaña, como sí sucedía con los de Rivera". Y tampoco olvidemos, David, que el PP le debe una al PSOE. No a Sánchez, cierto, pero sí al PSOE, que se abstuvo con Rajoy, con el propio Casado clamando por esa abstención. "Sin embargo, el PSOE es plenamente responsable de otras muchas decisiones", su cariño indisimulado por ERC, Puchi, Bildu mientras destila desprecio hacia PP y Cs, a los que no ahorra insultos. En resumen, ¿fuiste tú el culpable o lo fui yo? Raúl del Pozo cuenta que en Ferraz "hay un trastorno de pánico ante la posibilidad de que entren comunistas en un gobierno del POSE por primera vez desde la Guerra Civil". Y que tienen "sondeos secretos anunciando un serio escarmiento al presidente en funciones por su altanería e inmovilismo en la formación de gobiernos". Sin embargo, Javier Redondo dice que Pedro está como un roble. "Ha mordido el polvo y se ha repuesto de inmediato con un nervio de titán". Vamos, tetuaneros, no dejemos que un vallecano cualquiera nos chulee, que el miedo vuelva a cambiar de bando.

El País dice, rotundo, que "la Moncloa da por rotas las negociaciones de la investidura" y apuntala el relato de Pedro. "Sánchez alega que la propuesta de Podemos supone crear dos Gobiernos". El editorial, escrito sin duda por Carmen Calvo, culpa a diestro, siniestro y biniestro del fracaso. Menos a Sánchez. A Cs, porque se ha instalado "en descalificaciones sumarias de Pedro Sánchez sin justificar el sentido de su voto". Hombre, no seré yo quien defienda a Rivera pero en descalificaciones a Sánchez no le gana nadie. A Podemas, porque "no puede confundir una coalición con la creación de un gobierno dentro del Gobierno, convirtiendo al presidente en mera figura decorativa por encima de dos vicepresidencias contrapuestas". Sánchez nada, no tiene nada qué ver en este asunto, una víctima de la maldad de todos los demás.

ABC: "Investidura difícil, gobierno imposible". El editorial prevé "una nueva derrota del candidato y un rebrote de la tensión entre quienes hasta no hace mucho se consideraban socios preferentes" y ve a Sánchez "superado por las circunstancias y debilitado". Pues yo le veo en forma, recuperado –con alguna magulladura, claro– del golpe que le arreó el de Vallecas el lunes. Vamos, Tetuán, que no se diga. Dice Bieito Rubido en El astrolabio que no es para tanto. "Vamos derechos a unas nuevas elecciones donde Sánchez puede rentabilizar todo este ejercicio de afectación y extravagancia política de la extrema izquierda. Mientas, a España no le va mal sin gobierno: crecemos por encima de la media, gracias a la inercia de la política seria". ¡Anda! pues entonces vámonos ya de vacaciones, ¿a quién le importa que haya gobierno o no?

La Razón dice que "Sánchez e Iglesias vuelan los puentes de la investidura". Marhuenda vende el relato de Iglesias. "Sánchez ha demostrado que ha actuado con soberbia, obcecado con un objetivo que no podía cumplirse según sus deseos –que le apoyen a cambio de nada– y mucha irresponsabilidad porque el gran causante de esta parálisis institucional es él en primer lugar, y el que está llamado a ser su socio, Unidas Podemos, en segundo lugar". "Iglesias ha conseguido el dominio propagandístico, recuperar la iniciativa y reivindicarse como el único que puede competir en el liderazgo de la izquierda, muy a pesar de Errejón". Algo que puede perder si se pasa de frenada, y ya sabemos cómo es Pablo cuando se pone.

La Vanguardia se pone al lado de Sánchez. "Sánchez rechaza la vicepresidencia y cinco carteras que pide Iglesias". Contra el vicio de pedir la virtud de no dar, dice el refrán. Enric Juliana maneja otras encuestas distintas a las de Raúl del Pozo. Unas encuestas que reflejan la "paradoja" de que el PSOE "aparece como el principal responsable del bloqueo y gana intención de voto". "El PSOE mejoraría sus posiciones y Ciudadanos podría ser el principal perjudicado". Se lo ha ganado a pulso. "PP y PSOE podrían volver a sumar más del 50% de los votos" y "apuntalar los pilares del 78". ¿Y volver al aburrimiento del bipartidismo, con lo bien que lo pasamos con este guirigay? Ni hablar.