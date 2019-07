El Mundo dice que "el fracaso de Sánchez condena a España a la paralización". Más bien renuncia, si hubiera querido sería presidente. El editorial lo pone a caer de un burro. Dice que es un "temerario" con una "asombrosa ausencia de escrúpulos", pese a que renunció a entregar España a Podemos a cambio de la Moncloa. Algo que, por cierto, Rajoy no hizo. "Lo único que ha conseguido es empujar la vida política española a un extremo insoportable de radicalismo y sectarismo, obligando a la oposición a atrincherase en respuesta a su tóxico plan de alianzas y a su campaña permanente de demonización". ¿Tú también nos vas a venir con la matraca del plan Sánchez y su banda? ¿Quién está ahí, Rosell o Bustos? Nos quedamos con las ganas de saber cómo habría sido el editorial si llega a salir adelante el gobierno Frankenstein. Federico Jiménez Losantos constata que "nadie se esperaba" lo que ocurrió ayer. "Iglesias estaba seguro de que, al final, Sánchez empoderaría a su señora , el PP estaba seguro de que al final las izquierdas y los separatistas aprovecharían la ocasión para dar jaque mate a España, y el más seguro de todos, Rivera", que estaba descompuesto con su rollo del botín y el ridículo discurso de la banda. Como dice Manuel Hidalgo "tenemos muchos problemas, y uno empieza a ser la deriva del estilo, el pensamiento y el lenguaje de Albert Rivera". Que parece dirigido a niños de 8 años o retrasados mentales. Rivera (y Arrimadas) se lo tiene que hacer mirar, es el hazmereír de toda España. "Casado y Rivera insisten en el no porque Sánchez ya ha elegido socios". Como dice Federico, nadie se lo esperaba y les pilló con el pie cambiado y no tuvieron reflejos para variar de discurso. Raúl del Pozo desvela un mensaje que le llegó desde la "fontanería de Moncloa" sobre Podemos. "Si dicen sí a la propuesta, lentejas; si es no o abstención se destruyen, y si votan sí quedándose en la oposición nos dan el Gobierno monocolor. De todas formas, jaque mate a Podemos". Chúpate esa Pablito, eso por pasarte de macarra vallecano.

El País dice que "Sánchez pierde la investidura pero anuncia nuevas negociaciones". Cuenta Carlos Cué "la partida que nadie ganó". "Cinco días de negociación acaban en una oferta a la desesperada desde la tribuna". El patético Iglesias demostró que no hace falta que nadie lo humille, él solito se basta y se sobra. Le faltó pedir a Sánchez que le dejara al menos barrerle la moqueta de su despacho. Dice el editorial que "el espectáculo ofrecido por el Partido Socialista y Unidas Podemos en las últimas jornadas son un ingrediente esencial del caldo donde fermenta el desprestigio de la representación política". "Así como Iglesias brilló en el primer discurso, ayer fue Sánchez el que logró transmitir con más eficacia sus posiciones". Ese fue el problema de Iglesias, se creció tras el éxito del lunes y como ya va de sobrado de por sí, cuando se crece se desborda. Exigió, exigió y exigió hasta que la jodió. "Salvo Ciudadanos, Vox y Juntsxcat, que se situaron deliberadamente en vía muerta, el resto de las fuerzas, incluido el PP, expresaron una u otra disposición para que este Legislativo cumpla con su primer deber constitucional: investir un ejecutivo". Qué hostia a Rivera, colocándole en el bloque de Vox y los golpistas. Rubén Amón es durísimo con el líder podemita. "El líder de Unidas Podemos ha malogrado por segunda vez una investidura de Sánchez. Iglesias creó Podemos e Iglesias ha decidido destruirlo (…) Iglesias ha vuelto a traicionar a Sánchez. Peor aún: ha traicionado a sus propios votantes y ha hipotecado su porvenir con el réquiem del 10 de noviembre. Tic, tac, tic, tac". Jo, Amón, eres malo mala sombra, eres malo de verdad. Remata la faena Aizpeolea. "La obsesión de Iglesias por disponer de un poder desproporcionado en el ejecutivo de coalición –un gobierno dentro del gobierno– ha sido la clave del fracaso". Esto es un aperitivo de lo que te espera en los medios de izquierdas de aquí a noviembre, Pablo. Y son casi todos, al menos los más poderosos. ¿Te tiemblan las piernas?

ABC, desconcierto total. Pensarán que estarán contentos y felices, se ha roto el gobierno sociocomunista del que nos estaban alertando. Pues no. "España pierde otra vez". ¿Qué ha perdido España? Dice el editorial que ahora tocan "pactos constitucionalistas. Reeditar los comicios sería casi inasumible para un ciudadano próximo al hartazgo. Toca madurar y pensar en los intereses generales, Sánchez debería retomar la iniciativa, reconducir su neoizquierdismo y renunciar taxativamente a cualquier negociación con el separatismo y el comunismo para ofrecer al PP y a Ciudadanos acuerdos realistas de Estado por el bien de España". "Casado y Rivera harán bien en recapacitar y corregir posiciones maximalistas por el bien de España". Mejor céntrate en el PP, Bieito, del partido de Rivera no se puede esperar nada, y menos sentido de Estado o alguna preocupación por el bien de España. Ellos están en la banda, el botín y la conspiración sanchista en la habitación del pánico. No aportan nada salvo ridículos espectáculos en el Congreso. Eso sí, se agradece que ABC recupere la cordura y deje de empujar a Sánchez a pactar con sus 'socios naturales'. Bienvenidos al sentido común. Sobre el destrozo podemita, habla Juan Fernández Miranda. "Pablo Iglesias empezó ayer a sentir el inmenso poder destructivo de la maquinaria socialista. Sánchez, primero, y Lastra, después, fueron despiadados, incluso crueles, en su intento de humillar al secretario general de Podemos: culpable, inexperto, ambicioso". P’al arrastre, le han dejado. Y esto no ha hecho más que empezar.

La Razón: "¡No se puede!". Encima con cachondeo. También Marhuenda anima a Sánchez a cambiar de amigos. "Puede rectificar una estrategia estéril que conduce a un callejón sin salida o a un gobierno imposible y tratar de llegar a un acuerdo de Estado con los partidos del centro derecha. De lo contrario, debería dar un paso atrás y facilitar a su partido la posibilidad de presentar una figura alternativa". Claro, como hizo tu querido Rajoy, ¿no? Marhuenda echa un cable a Iglesias y endosa toda la culpa a Sánchez, "el único artífice de su derrota y no puede transferir su responsabilidad". "No hay más responsabilidad en Pablo Iglesias que la que se puede atribuir a su propia manera de ver el mundo, a sus concepciones ideológicas y, por supuesto, al respeto que les debe a sus votantes". Te aconsejo que te abones a La Razón, Pablo, es lo único que te queda. Ah, que tus votantes no lo leen. Toni Bolaño no es tan benévolo y también le da "jaque mate" a Iglesias. "La cara del dirigente morado estaba con un color cercano al de su partido (…) Pidió como alma en pena un cambio de cromos. Iglesias es el gran derrotado. Pudo acabar en tablas la partida y perdió sin paliativos". Pedro no tuvo piedad con su víctima. "Sacó los colores a un Iglesias visiblemente tocado desgranando una a una sus reivindicaciones". Esa por lo del lunes, capullo, le faltó decirle a Iglesias. "Iglesias lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a evitar un gobierno de izquierdas. Lo mejor que podría hacer es irse. Con él es imposible". Bueno, Pablo, tú limítate a leer los editoriales de Marhuenda.

La Vanguardia: "El fracaso de la investidura sume al país en la incertidumbre". "La izquierda, en depresión", dice Enric Juliana. "Pablo Iglesias se fue a su casa roto. En la calle hay en estos momentos un enfado monumental". A Iglesias le cegó el "éxito escénico" del lunes y "olvidó que el PSOE jamás se da por vencido. La Moncloa captó el mensaje; Iglesias renuncia y triunfa" y Sánchez decidió que "ante un mal acuerdo, prefiero la derrota". Y encima "para proteger a España". No a este país, ni al país. A España, la palabra prohibida, es más listo que el hambre, este muchacho. Ahí te quedas, Pablo, que los de Tetuán no encajamos bien las amenazas. Bien alto el pabellón, Pedro, así se hace.