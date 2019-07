El Ministerio del Interior ha sido este lunes el escenario de una reunión entre los responsables del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska y los representantes de los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil que firmaron en marzo de 2018 el acuerdo de equiparación salarial, para que los agentes de los cuerpos estatales cobrasen el mismo salario que los de las policías autonómicas.

El acuerdo contemplaba una subida salarial de 807 millones de euros en tres años para los policías y los guardias civiles -las subidas de 2018 y 2019 ya se han hecho efectivas- y supeditaba una subida mayor al resultado de una auditoría llevada a cabo por la consultara Ernst & Young que tenía que estudiar puesto a puesto las condiciones económicas de cada rango y puesto policial comparado con los Mossos d´Esquadra, el cuerpo autonómico elegido como referencia.

Pese a que ese informe debía haber sido entregado en enero al Ministerio del Interior, según los plazos que impuso el concurso público, nada se supo de él hasta el mes de marzo, cuando Marlaska explicó que había sido devuelto a la consultora porque no cumplía el requisito de comparar sueldos puesto de trabajo a puesto de trabajo. Una deficiencia que debería haber sido observada en las entregas parciales que la empresa debía hacer según el concurso, si es que las hizo.

Este lunes, por fin, con seis meses de retraso, los representantes de cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y de seis asociaciones de guardias civiles (UO ,ASES-GC, AEGC, AUGC, Unión GC y APC) han tenido acceso al informe de la consultora durante una reunión presidida por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, que se ha prolongado por espacio superior a las tres horas y media. Un informe que se les ha facilitado en un arcaico formato DVD.

Según han informado a Libertad Digital agentes presentes en la reunión, Botella ha trasladado a los representantes de policías y guardias civiles el compromiso de Interior por acometer el tercer tramo de la equiparación salarial en enero, si las circunstancias lo permiten, y les ha remitido a una nueva reunión, que tendrá lugar el 12 de septiembre, para que asociaciones y sindicatos puedan hacer alegaciones al informe de la consultora que se les ha entregado.

Concentración de Jupol y Jucil

En el exterior de la sede del Ministerio se han concentrado durante la celebración de la reunión varios centenares de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil convocados por el sindicato Jupol y la asociación profesional Jucil, formatos en los que ha cristalizado el movimiento Jusapol que encabezó las manifestaciones de agentes en las calles previas al acuerdo firmado con los responsables del ministerio, que en aquellos momentos encabezaba el popular Juan Ignacio Zoido.

Jupol reivindicaba poder participar en el encuentro tras haber ganado las elecciones sindicales en la Policía Nacional y convertirse en el sindicato mayoritario, algo a lo que no tenía derecho porque no firmó el acuerdo de equiparación -lo rechazó de plano por insuficiente- y únicamente los firmantes tenían acceso al encuentro. Jucil también quería estar presente, pese a que actualmente no cuenta con representación en el Consejo de la Guardia Civil.

Al final, según han informado fuentes del Ministerio del Interior, los actuales directores generales de la Policía y la Guardia Civil se han reunido con responsables de Jupol y Jucil por expreso deseo de Fernando Grande Marlaska, para explicarles de forma más breve la información que se ha facilitado durante el encuentro a los representantes de ambos cuerpos que sí habían firmado el acuerdo de equiparación.