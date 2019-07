El Mundo: "Fiesta en Oñate por el carcelero de Ortega Lara". El editorial denuncia "el pacto de la infamia en Navarra" entre socialistas y Bildu. "Bildu ofrece ya sus votos a Maria Chivite para bendecir el nacimiento de un Gobierno nacionalista de corte radical". "El PSN se envuelve en la militancia para terminar de ejecutar el plan trazado desde que se abrieron las urnas. No es que sea la primera vez que el PSN está tentado de pactar con los batasunos para tocar poder: es que en ocasiones anteriores quedaba en Ferraz el sentido de Estado suficiente para vetar un pacto así con Batasuna. Pero ahora en Ferraz manda Sánchez, que busca activamente su beneplácito tras legitimarlo sin mayor escrúpulo. Todo ello en medio de consuetudinarios homenajes a asesinos de ETA , que salen de la cárcel y son aclamados festivamente por los interlocutores del PSOE". Y luego hablan de Vox. Al menos los de Abascal no han matado a nadie. "El PP ya ha dicho que tras el pacto de la infamia en Navarra no irá a ninguna parte con el PSOE. Cs defiende lo mismo. Pero Sánchez, en su supremo infantilismo, sigue pensando que puede librarse de las consecuencias de sus propias decisiones". Bueno, hasta ahora le ha salido bien. Su electorado prefiere a ETA antes que al PP o Cs. Federico Jiménez Losantos pone en ojo en el otoño. "Si Podemos cede ante el Pitufo Garzón, recadero de la acorzada mediática sociata, la sociedad Iglesias -Montero se disolverá". El jueves debió arder Troya en el palacete de Galapagar. Irene ya se estaba probando el traje de vicepresidenta y va su churri y a última hora la dejó compuesta y sin cargo. No sabemos si Pablo durmió ese día en la habitación de invitados o en la caseta del perro. Continúa Federico diciendo que "si Iglesias se arruga en septiembre y encarga a su señora la capitulación ante Sánchez, su figura política se extinguirá, y será cuestión de poco tiempo que lo haga la de su fértil compañera. Volverá Errejón de la mano de Garzón; y sobre los restos humeantes de los Ceaucescu de Villa Tinaja se alzará el protectorado de los Ceaucescu de La Sexta, para imponer el tripartido PSOE-ERC-Podemos en Barcelona y Madrid. El plan Roures para destruir España".

El País le da mucha comba a los homenajes a etarras. "El Gobierno llevará al fiscal los homenajes a dos etarras este fin de semana". Eso sí, esconde el pacto del PSOE con los herederos de ETA. "Las bases del PSN apoyan el pacto en Navarra", dice por ahí en una columnita semiescondida. Almudena Grandes tiene un cabreo sideral con PSOE y Podemos. "Vosotros nos habéis dicho que no ganamos las elecciones. Que las perdimos. Que la extrema derecha, con sus indeseables aliados, vuelve a estar en la rampa de salida en las quinielas del poder. Eso no tiene perdón. Ni por sillones, ni por matices, ni por buenas intenciones, ni por ambición, no hay perdón para lo que habéis hecho", dice antes de anunciar que se va de vacaciones. Seguro que a la vuelta se le ha olvidado el disgusto.

ABC entrevista a Javier Esparza, el presidente de UPN. "Lo único que nos queda ya es ver a Ternera pedir el voto para Chivite". No lo descartes. Bieito Rubido da un giro radical a su línea editorial sobre el papel de Ciudadanos en la investidura. De negarse rotundamente a una abstención que facilitara la formación de gobierno, ahora aconseja "flexibilidad". "Condicionar un próximo gobierno de Sánchez puede ser un buen punto de partida para redefinir, a derecha e izquierda, la ruta de una formación superada por su propia ambición". A buenas horas. Gabriel Albiac decreta el deceso de Iglesias. "Ha muerto Iglesias. De mano propia. Los aburridos partidos constitucionales tiene que optar entre dos opciones: o bien sanear juntos las zonas necrosadas del Estado o bien seguir igual hasta que un nuevo populismo nos devuelva al desbarajuste. Ha habido suerte esta vez: un caudillo suicida. Pero no la habrá siempre", advierte.

La Razón: "Los socios del PSOE en Navarra jalean al etarra que secuestró a Ortega Lara". Ussía se asombra de que los socialistas "prefieran el apoyo para gobernar Navarra de los que asesinaron a sus compañero socialistas que los que guardan memoria y respeto a los socialistas asesinados", lo que hay que ver. "De acuerdo en eso de que la política es muy caprichosa, pero de caprichosa a asquerosa media largo trecho (…) Cuando la política es consecuencia de la sangre derramada de los inocentes y las víctimas, la política se desmorona en beneficio de las cloacas y las alcantarillas. Pero la culpa es de Sánchez, que no ceja en pasar a la Historia de España como el tonto o traidor que a España deshizo". Con lo bien que le había quedado el discursito de que iba a proteger a España.