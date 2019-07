Calvo justifica gobernar Navarra gracias a Bildu: "Nuestro adversario natural son las derechas"

A pocos días de que María Chivite se convierta en presidenta de Navarra con la abstención necesaria de EH Bildu, el Gobierno y el PSOE continúan justificando la alianza. Este martes, en una entrevista en RNE, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha cargado contra quienes les critica y ha tratado de explicar lo que va a ocurrir. Según Calvo, lo que está haciendo Chivite es buscar la gobernabilidad en Navarra con partidos con los que se sientan en otros ayuntamientos. Y respecto al papel de EH Bildu, ha dicho que el "adversario natural" del PSOE son "las derechas". Según la vicepresidenta, se debe diferenciar facilitar la gobernabilidad de las instituciones y otra compartir políticas y programa.

En la entrevista, Calvo también ha tachado de "hipócrita" este martes que el PP acuse al PSOE de pactar con Bildu en Navarra y ha señalado que Javier Maroto también votó con Bildu en el ayuntamiento de Vitoria. Según Calvo, el PSOE "nunca" ha negociado con Bildu: "No compartimos las ideas de Bildu, es clarísimo esto", ha recalcado.

"Si PP y Ciudadanos usan constantemente los asuntos territoriales para fines de crecimiento electoral, poniendo en dificultades la viabilidad de las instituciones, serán responsables", ha añadido Calvo, que ha acusado al PP de usar "elementos impropios" para criticar al PSOE.

Calvo también se ha referido a los homenajes a etarras de este fin de semana y a la reacción del Gobierno después de no haber hecho nada ante las decenas de actos de exaltación a ETA de los meses anteriores. Según la vicepresidenta, han actuado llevando a la fiscalía lo ocurrido en Hernani y Oñate por la "evidente intencionalidad y claridad con la que se ha hecho todo".

Según ha dicho, en el Gobierno son responsables de lo que ocurre "en este momento", esto es, en el período en el que tienen "conocimiento" y pueden "reaccionar como Gobierno". En su opinión, este tipo de recibimientos a quienes han salido de la cárcel por la comisión de los "más graves delitos" en un marco de convivencia pacífica son "absolutamente rechazables".

"A los terroristas no se les puede homenajear en una sociedad, en general la española y en particular la vasca, que ha hecho todos los esfuerzos para atajar esta criminalidad con los instrumentos del Estado de derecho y ha luchado por la paz", ha afirmado. Y ha insistido en que el Ejecutivo ha actuado en este momento porque les parece "inviable e improcedente" que este tipo de homenajes a ex presos etarras se hagan en "poblaciones enteras", añadiendo que "no queda otra" que tomar esa decisión. "Nosotros no somos más que un partido que ha estado desde el punto de arranque de este sufrimiento para la sociedad española y combatiéndolo, incluida la entrega de las vidas de muchos compañeros", ha sentenciado.