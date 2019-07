El Mundo dice que "Casado impone un equipo con el que "refundir’ el centroderecha". El editorial lo celebra con alborozo. Casado "rompió ayer definitivamente con los anclajes que le ataban al pasado", o sea a Rajoy. Casado pretende "hacer frente a un triple reto, en el que se juega su consolidación como líder del centro derecha. En primer lugar, preparar al partido para unas posibles elecciones en noviembre, volver a agrupar a los votantes del centro derecha, y presentarse como el referente indiscutible del centroderecha, frente a un Rivera empeñado en ocupar su lugar". Rivera el empecinado. Rosell se deshace en elogios a Álvarez de Toledo, cuya "solidez intelectual muy superior a la mayor parte de la clase política con un discurso firme y contundente, representan el compromiso con el constitucionalismo, la unidad territorial y la soberanía nacional". A ver si este bochornoso peloteo consigue al menos que Cayetana engorde unos kilitos.

El País observa que "Cuatro mujeres ocupan por primera vez las principales portavocías del Congreso". Cayetana, Lastra, Arrimadas y Montero. Detrás de cuatro grandes hombres siempre hay cuatro grandes mujeres. Carlos Cué es el único que se toma en serio a Tezanos y sus CIS. "El CIS otorga al PSOE el 41% en intención de voto antes de la investidura". "Ciudadanos sufre la mayor baja y le superan PP y Podemos". Cierto, según este CIS hasta los de Vox van a votar a Pedro Sánchez si se repiten elecciones. Ración diaria de bofetadas a Rivera en el editorial. "Rivera sofoca la crisis de Ciudadanos con una ejecutiva a su medida". Pues como todos. "Sea cual sea el desenlace, Albert Rivera no podrá escapar a su responsabilidad, bien por haber forzado la composición de un ejecutivo que él mismo proclama a los cuatro vientos como pernicioso para el país, bien por empujar irresponsablemente al país a unas nuevas elecciones con tal de mantener un enroque que es personal". El País se quiere cargar a Ciudadanos y cuenta con la inestimable colaboración de Rivera.

ABC dice que "Casado rediseña la cúpula del PP para plantar cara a Sánchez". A Rubido le parece de lo más lógico que Casado haga un "equipo a la medida de su confianza y de su proyecto político, como han hecho, hacen y harán todos lo líderes de partidos en España", solo faltaba. "El objeto del nuevo equipo del PP es volver a ser la referencia del centro derecha español y recuperar el espacio perdido tras la quiebra del bipartidismo. Para eso no ha resultado útil competir en derechismo con Vox, ni bandear como Ciudadanos", dice a modo de reproche. "El mejor Partido Popular siempre estuvo en el refomismo liberal y conservador, en el discurso moderado y y firme al mismo tiempo". Ni palabra de Cayetana.

La Razón no está para nada de acuerdo. Marhuenda tiene un inmenso cabreo con Casado y no se corta un pelo en dejarlo claro en el editorial. "Casado yerra en el fondo y en la forma". Casado ha caído "en la tentación del caudillismo", "donde se confunde la lealtad con la conformación de una guardia de corps fieles, acrílicos con la voluntad del jefe". Nada nuevo bajo el sol, Marhu, a Rajoy no le chistaba ni Dios. "Lo que ha hecho Pablo Casado ha sido cortar amarras con la trayectoria popular, minando un pasado que, pese a quien pese, tiene muchas más luces que sombras". "Pablo Casado ha decidido prescindir de todo lo que no le es personalmente cercano", dice. Pero Marhuenda, ¿ya no te acuerdas de cómo se cargó Rajoy a los afines de Aznar para formar lo que él mismo llamó "mi equipo"? Esa memoria. El director de La Razón da caña a Egea, "que preside el desconctrol", a Maroto, cuyo empadronamiento en pueblo de Segovia es "muy discutible" y se ensaña con Cayetana. "Una figura que divide más que une a las bases del partido, de expresión dura, que puede empañar la imagen de moderación y centralidad que parecía buscar Casado y que ha demostrado una nula sensibilidad con Cataluña". Pues va a tener razón Tezanos, hasta Marhuenda votaría a Sánchez.