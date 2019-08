El Mundo dice que "La Fiscalía pide ayuda contra el odio a lo español en Cataluña". ¿Ahora se enteran? Pues sí que está espabilada la fiscalía. Dice el editorial que "la realidad es que en Cataluña no subyace un problema de encaje territorial, sino de vulneración de derechos". Bueno y algo de naturaleza psiquiátrica también hay. "Los constitucionalistas en Cataluña son víctimas de todo tipo de delitos de odios, lo que prueba la degeneración xenófoba del separatismo". Sobre Navarra, dice El Mundo que "La militancia de Bildu creció en días un 53% para apoyar al PSOE". Pero lo de menos es lo que haga Bildu. Javier Redondo pone de manifiesto que "el hecho desnudo es que Chivite prefiere alcanzar el poder con la abstención de Bildu a que se abstenga su formación para que gobierne Navarra Suma, que casi dobla en escaños al PSN". Y luego pide Sánchez sin rubor que se abstengan Ciudadanos y el PP para no tener que contar con los votos de los nacionalistas. Hay que tener cara dura.

A El País no le ha molado nada la sobrada de Tezanos con el último CIS y se saca de la manga una encuesta para taponar la repetición de las elecciones. "Masivo rechazo del votante del PSOE y Podemos a otras elecciones". Con las prisas hasta le ha puesto los cuernos a Metroscopia y la encuesta la ha hecho la empresa 40sB. Incluso editorializa sin meterse con Rivera, si que deben estar preocupados. La izquierda está "enfadada" y "decepcionada", solo "los diferentes grupos de la derecha dicen haber sentido alivio, satisfacción o felicidad" con la investidura fallida, "sólo los electores de la derecha y la extrema derecha piensan que unas nuevas elecciones pueden ser la solución, quizás porque creen que sería una segunda oportunidad para sus dirigentes". ¡Pero si dice Tezanos que hasta los de Vox votarían a Sánchez! Por cierto que hay que agradecer a El País su franqueza con el pacto navarro. "EH Bildu abre el camino a un gobierno socialista en Navarra".

ABC insiste en el pacto de la vergüenza que se perpetrará ente hoy y mañana en Navarra. "Una investidura indigna", titula el editorial. Eso sí, tampoco hay que sorprenderse. "Si Pedro Sánchez ganó la moción de censura con los votos de dos diputados de Bildu, ¿por qué iba a tener más escrúpulos la candidata socialista en Navarra, quien además, va a recibir menos que Sánchez, la abstención de los proetarras". No, la verdad es que tampoco es nada nuevo, está en ADN de los socialistas. Pedro García Cuartango hace un paralelismo entre "los actos de exaltación de unos asesinos que se vanaglorian de sus crímenes" con el nazismo, a cuenta del centenario del nacimiento de Primo Levy, superviviente del Holocausto. "La relación existe y hay que buscarla en la similar actitud moral que suelen tener el exterminio de los judíos y la glorificación de los crímenes de ETA. Y esa actitud no es otra que la deshumanización del adversario, su despersonalización y su reducción a la condición de cosa". "Por ello, es especialmente repugnante y refleja una profunda degradación moral que todavía haya miles de vascos" entre ellos padres de familia con sus hijos subidos a los hombros, "que homenajean a los asesinos y los consideran héroes por haberse arrogado el derecho a eliminar a quienes no pensaban como ellos". Pues de aquí sale un silogismo: los que exaltan a etarras son nazis; Pedro Sánchez va a pactar con los que exaltan a etarras; luego Pedro Sánchez pacta con nazis.

La Razón echa cuentas. "El CIS gasta dos millones para apuntalar a Sánchez". El editorial dice que última chorrada de Sánchez convocando a la "sociedad civil" para negociar su investidura pretende "crear un ambiente en la izquierda los suficientemente pesado para torcer la voluntad de Pablo Iglesias". Pues que se olvide, "no parece que Pablo Iglesias, que ha demostrado tener talla política y capacidad de respuesta, vaya a dejarse impresionar por una maniobra tan burda. Tal vez sea más eficaz la amenaza de unas nuevas elecciones, que el CIS dibuja como un paseo militar, dicho sea de paso, con el dinero de todos los españoles, para convencer a Iglesias". Tampoco creo que Iglesias se vaya a bajar los pantalones por un CIS, conoce bien a Sánchez y sus tejemanejes. Y RIP por un juez que ha vendido su dignidad por un ministerio. "Marlaska apadrina la investidura de Chivite con Bildu". De luchar contra ETA a arrastrarse ante sus representantes. ¿Lo ha pedido Bildu para humillarle? No es descartable, Marlaska ha caído tan bajo que es capaz de permitir que los proetarras le homenajeen. Una verdadera lástima.