Javier Esparza, líder de Navarra Suma y presidente de UPN, se ha referido en una entrevista en Es la Tarde de Dieter a la investidura de María Chivite gracias a un pacto con los nacionalistas que incluye la abstención de EH Bildu. Para Esparza, es el reflejo "de la falta de palabra", la incoherencia y "la contradicción permanente de Sánchez", que mientras pide la abstención para no depender del nacionalismo, pacta con el entorno de ETA en Navarra. "Se ha cruzado una raya que nunca antes había cruzado un presidente del Gobierno. Es un antes y un después, es la persona que ha dinamitado todos los puentes", ha lamentado Esparza, que ha recordado a lo largo de la entrevista que el PSN hizo oposición con la derecha a Uxue Barkos y ahora elige pactar con ellos.

Tras señalar cómo en las elecciones los navarros eligieron constitucionalismo, y cómo va a ser presidenta la líder de un partido que sólo obtuvo once escaños, Esparza ha denunciado que lo que más le molesta es que el PSOE "no sea valiente" y no admita el pacto con EH Bildu, que este viernes ha vuelto a negar Isabel Celaá. Esparza ha recordado cómo en Bildu vienen avisando de que la abstención no va a salir gratis y se ha preguntado "qué ha pagado" el PSOE. "Entiendo que se avergüencen pero me molesta que no se diga la verdad", ha insistido Esparza, que ha señalado cómo una abstención para permitir una investidura se entiende en cualquier otro parlamento de España como fruto de una negociación y un pacto.

Para Esparza, lo que se está viviendo es fruto de "los egos" y las "ansias de poder del PSN" y de la cesión desde Ferraz. A él mismo, ha dicho, le costaba creer hasta hoy que el PSOE, "que ha sufrido lo mismo que nosotros" a manos de ETA en esa tierra haya "cruzado esa línea". Chivite, ha lamentado, debería haber advertido de sus intenciones en campaña.

En la entrevista, Esparza también se ha referido a las declaraciones de Otegi sobre los homenajes a etarras: "Me da asco. Yo no sé en qué país vivimos. Una sociedad como la nuestra, como la navarra, no puede permitir eso", ha dicho en alusión a los actos de exaltación de la banda.

"Estamos hablando de ética, de moral, de principios y valores. No puedes ir de la mano de los amigos de los asesinos", ha dicho Esparza, que ha recordado que "el PSOE tiene víctimas asesinadas por esta gentuza" y "no tiene explicación que se traspase esta línea". Desde la oposición, ha adelantado, van a "representar a todos los navarros que no son nacionalistas y lo vamos a hacer con un tremendo orgullo". "Vamos a dar la cara. No están solos", ha zanjado.