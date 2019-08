"Bildu, a Chivite: ‘"No olvides que presidirán Navarra por nosotros’", titula El Mundo bajo una foto en la que la portavoz proetarra vigila atentamente a la socialista. Da escalofríos. Dice el editorial que el acuerdo "envilece al PSOE" y "supone un paso más en la deriva radical de los socialistas". Lo de Navarra le va dar muchos quebraderos de cabeza a Pedro Sánchez. "Una felonía letal para la unidad constitucionalista. El totalitarismo no debe ser blanqueado. Los españoles siguen esperando a que dentro del PSOE se alcen voces para denunciar el atropello insensato de Sánchez". Pues que esperen sentados. Según Santiago González "la investidura de Chivite es el piso piloto de la España sanchista, un repelús navarro que anuncia otro mayor". Pero lo más espeluznante de todo esto es la explicación de Carmen Calvo, que es que el adversario natural del PSOE es la derecha, de lo que se deduce que los herederos de ETA son sus aliados naturales. "Es mucho más natural aliarse con un criminal de izquierdas que con una víctima de derechas (…) Toda la sangre es agua pasada para Sánchez". "Ser socialista hoy en día es un trago de indignidad". ¿Está Calvo en sus cabales? Chivite tuvo la desfachatez -jeta de cemento, según el lenguaje etarra- de excusarse en que "ETA abandonó el terrorismo hace ocho años". Y Franco se murió hace más de 40 años y están todo el día recordándole.

El País prefiere centrarse en Madrid. "Ayuso presidirá Madrid tras asumir Ciudadanos las exigencias de Vox". El pacto de Navarra lo deja para la foto eludiendo el papel de Bildu. "La investidura de Chivite en Navarra desata duros ataques del PP". Alguien ha debido de darles un toque para que corrigieran el titular de ayer. Aizpeolea hace verdaderos esfuerzos para defender la decisión del PSOE. Dice que "El PSN se sacude los complejos". Desde luego, los complejos y la dignidad. Acusa a Navarra Suma de "intentar hacerse con el gobierno con argumentos catastróficos". Hombre, y con el doble de escaños que el PSN. "El PSN merece un voto de confianza para garantizar la convivencia en una Navarra plural mejor que el tripartido de derechas, que, con menos del 40% de los votos, pretende monopolizar la idea de Navarra y busca la polarización identitaria con el nacionalismo en bloque". Déjate de rollos, Navarra ha votado contra el nacionalismo. El editorial también se centra en culpar al PP. "No es de recibo que haya algunos partidos que quieran aprovecharse de las desgarradoras emociones que produce en tantos españoles la explotación de un pasado de terror para distorsionar el presente", Cayetana Álvarez de Toledo fue muy "cruel" con los socialistas. Ay, pobres, pactan con los asesinos de sus compañeros y encima hay que tratarlos con cariño.

ABC dice que "Tras el acuerdo de Madrid, el PP consolida su poder territorial". Ah, vaya, que lo importante es el poder de PP. Enmienda este titular partidista en el editorial. "No será fácil la gobernabilidad en Madrid, con tres partidos tan distintos como PP, Cs y Vox. Pero resulta satisfactoria la fórmula de una coalición estable en la que Vox, generosamente, no ha hecho causus belli de la obtención de consejerías, y en la que Cs ha aceptado algunas de las condiciones impuestas por Vox para garantizarse la vicepresidencia de la región y la titularidad de algunos de los departamentos de gestión más relevantes. Madrid es el principal motor económico de España, y su solvencia se había resentido en el caso de verse abocada a celebrar nuevas elecciones, o a ser gobernada por una coalición entre el PSOE y el partido de Errejón". Bueno, si recordamos que en Navarra ganó Navarra Suma tampoco está de más recordar que en Madrid ganó Gabilondo. "No es arriesgado sostener que si el PP ha conseguido recuperar la alcaldía y mantener la comunidad, sea achacable a la consolidación del liderazgo de Casado en el PP". Nada arriesgado, no había más que ver el otro día a Casado, le faltó ponerse a bailar.

La Razón dice que "Bildu acosa a la Policía mientra el PSOE le blanquea en Navarra". Mikel Buesa flipa con la afirmación de Chivite en su discurso sobre los "errores" cometidos por Batasuna-ETA , que se suma a las "discrepancias" de Sánchez con Bildu. "No son errores sino asesinatos, persecución, destrucción y angustia", dice el hermando de Fernando Buesa, socialista asesinado por ETA. Ahora un tiro en la nuca es un error, en la neolengua socialista. Que se ande con ojo con Bildu. "Van hacia una independencia aún poco definida, pero que se atisba detrás de los pactos - tal vez incluso secretos - que le otorgan a Chivite su presidencia". A Ussía lo que le ha provocado sudores fríos es la afirmación de Calvo, "ese disparate amargo de mujer, que ha justificado el apoyo de Bildu al PSOE con una sentencia estremecedora: nuestros adversarios naturales son las derechas. No considera adversario a los asesinos de decenas de políticos, representantes y militantes socialistas". "Al parecer, los asesinos" de sus compañeros "no eran adversarios naturales del PSOE, eran tan solo sus asesinos. Las derechas son sus adversarios naturales, y los bilduetarras, un muchachos que quizá se extralimitaron asesinando a miles de inocentes". Al PSOE le va a costar caro el capricho de Chivite.