El expresidente de Sociedad Civil Catalana y un ex alto cargo del PP se apuntan al último partido nacionalista

Josep Ramon Bosch, expresidente de la entidad Sociedad Civil Catalana, fundada para combatir el proceso nacionalista, y Santiago Fisas, exeurodiputado y exsecretario de Estado del Deporte con Esperanza Aguirre, han anunciado que se dan de baja del Partido Popular para afiliarse a la "Lliga Democràtica", el partido ideado por Eva Parera, segunda de Manuel Valls en la lista con la que el exprimer ministro de Francia se presentó a la alcaldía de Barcelona, y la politóloga Astrid Barrio.

Esta "Lliga" pretende erigirse en la sustituta de la Convergència de los Pujol y Prenafeta, un partido nacionalista, pero no independentista que recupere la capacidad negociadora del catalanismo en Madrid, según dicen. La embrionaria formación quiere sumar los restos del pujolismo que no se han adherido al separatismo, el partido "Lliures" del exconsejero autonómico Antoni Fernández Teixidó, y "Convergents", de Germà Gordó, ex mano derecha de Artur Mas y cuyo nombre aparece en los sumarios relativos al 3%.

Tras haber reducido el papel y el peso de Sociedad Civil Catalana, Bosch da el salto a la "Lliga", partido impulsado por Eva Parera, ex de Unió Democràtica y la concejal que votó junto a Manuel Valls y Celestino Corbacho para hacer alcaldesa a Ada Colau.

En cuanto a Santi Fisas, en las últimas elecciones generales acusó a Cayetana Álvarez de Toledo de "despreciar Cataluña" por no hablar catalán. En el Congreso del PP en el que resultó elegido Pablo Casado, Fisas se alineó con Dolores de Cospedal.

Según un estudio demoscópico desvelado por La Vanguardia, los electores que conocen la nueva iniciativa nacionalista creen que Manuel Valls es quien dirige ese partido.