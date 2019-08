Podemos no cede a las presiones de Sánchez y advierte de otra investidura fracasada

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha manifestado que hay que "intentar ahora por todos los medios un gobierno progresista, sin que necesitemos el apoyo del independentismo, y que otros también muevan pieza responsable por su país" para que los ciudadanos no tengan que volver a las urnas.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a la toma de posesión del socialista Javier Lambán como presidente del Gobierno de Aragón, ha expuesto que el PSOE, con 123 escaños, ha tenido "una gran victoria electoral que no nos permite sólo formar Gobierno, como es lógico hemos sido quienes a lo largo de tres meses hemos ido acercándonos a políticas convergentes con otro partido de izquierdas, planteando desde el inicio acordar un programa, acordar objetivo, acordar la sustancia en la política y luego después poder a afrontar la fórmula de esa cooperación".

Calvo ha continuado diciendo que durante todo el mes de junio el PSOE ha intentado que "Unidas Podemos comprendiera que lo importante es el programa, los objetivos, las políticas y luego, evidentemente, los demás elementos". En este sentido, ha añadido que "todo ese mes de junio ha sido muy complicado, muchas reuniones hasta que luego después pudimos iniciar una fase de negociación que, para nosotros siempre fue importante en torno al programa y finalmente también en torno a la fórmula de coalición que ellos rechazaron".

"Construimos o destruimos"

La vicepresidenta ha dicho que "esta es la realidad, pero también hay otra realidad muy importante y es lo que parece que han querido a las urnas de nuestro país, un gobierno progresista, un gobierno que mira seguro, un gobierno feminista y, sobre todo, un gobierno que no se tenga que sustentar sobre el independentismo".

Según Calvo, "esto ya es responsabilidad de todos, ahora no hay candidato, todos tienen que asumir su parte de responsabilidad para mandar un mensaje a la ciudadanía: construimos o destruimos, hacemos caso de lo que nos han dicho las urnas, que es formar un gobierno progresista que empiece a trabajar pronto o nos desentendemos u otros se desentienden de ese mandato".

La vicepresidenta ha resaltado que "todos los partidos están ahora concernidos, para las derechas España no puede ser una palabra vacía, España tiene que ser también su responsabilidad y su responsabilidad también significa que no pueden obstaculizar la mayoría que ha salido de las urnas, que es una mayoría clara, no suficiente".

Además, ha apostillado que "si no hay alternativa a un Gobierno socialista, a la investidura del presidente en funciones Sánchez, el mensaje que le van a mandar las derechas y el resto de los partidos a la ciudadanía es que para ellos la política no es responder a los problemas, la política es otra cosa".

Todavía hay tiempo

Tenemos tiempo por delante, ha considerado Calvo, "todo el mundo tiene que ocupar ahora su lugar y saber si construye, sí responde o si conduce a este país a donde nosotros no queremos".

Ha referido que Sánchez "ha decidido que es muy útil para nosotros y para España siendo el Gobierno que somos ahora en funciones, volver a ver en cuántas cosas propuestas, circunstancias, problemas la ciudadanía quiere seguir aportando y trazando lo que todo el mundo espera, que es que haya gobierno pronto".

"Estamos sentándonos con todos los sectores que pueden seguir aportando a un gobierno progresista que no se sustente sobre quienes no quieren sostener el orden constitucional y la unidad territorial de España que tanto le preocupa Ciudadanos al Partido Popular, pero que tampoco hacen que no hacen nada, evidentemente, de forma positiva y propositiva".

Carmen Calvo ha detallado que van a trabajar constantemente por mejorar nuestro programa y hablarán con todas las fuerzas, como ya ha dicho el presidente para que cada fuerza política "asuma su responsabilidad, si ayuda y construye y fluye para que España tenga Gobierno pronto o si lo va a conducir hacia donde nosotros no queremos y es que las urnas tengan que volver a colocarse".

"La única innovación ha sido poner fecha de investidura, intentar un gobierno con Unidas Podemos, que no ha salido adelante e intentar ahora por todos los medios con un programa progresista sin que necesitemos el apoyo del independentismo, que otros también muevan pieza responsable por su país", ha argumentado.

La también ministra en funciones ha resaltado que "estamos diciendo también a las derechas, aunque que no compartimos evidentemente programa político ni de gobierno con ellas, que lo único que pueden hacer por España y por la Constitución Española es allanar el camino a quien sí ha ganado las elecciones".

Calvo ha asegurado que "hay que empezar por el punto de arranque, y que el Partido Socialista ganó las elecciones bastante bien, sin tener mayoría absoluta, porque eso es que no va a existir ya. Si partimos de ese reconocimiento podemos construir el resto de las piezas para que los ciudadanos de no tengan que ir a la urnas".

¿Otra investidura fallida?

Podemos señala que tras la investidura fallida de Pedro Sánchez en julio ahora se abre un tiempo más amplio para negociar un Gobierno de Coalición, pero advierte de que si los socialistas continúan insistiendo en alcanzar un acuerdo de gobierno 'a la portuguesa', el intento de que Sánchez sea presidente en septiembre "volverá a fracasar".

Fuentes de Podemos consultadas por Europa Press inciden en que hay tiempo para lograr que el diálogo entre ambas formaciones llegue a buen término, aunque lamentan que a día de hoy, esa llamada de los socialistas a los morados no se haya producido. Por eso, quieren que desde el PSOE dejen de insistir en su esfuerzo por convencer a la derecha de que se abstengan.

A esto añaden que si con las reuniones que el presidente en funciones mantiene estos días con colectivos de la sociedad civil pretende "presionar a Podemos" para que acepte un gobierno en solitario de los socialistas, "no tendrá éxito".

En este sentido, recuerdan que durante más de dos meses Unidas Podemos ha mantenido reuniones con diversos movimientos y colectivos para contar con sus propuestas e iniciativas a la hora de orientar las políticas públicas de un gobierno de coalición. Además, señalan que ya cuentan con "un largo documento" con las propuestas recopiladas en esos encuentros.

Comenzar donde se quedó

Señalan que toca sentarse con equipos negociadores que encaminen el diálogo hacia un acuerdo integral, y consideran que la investidura fracasó por el poco tiempo del que dispusieron y porque "no se negoció de forma integral" sino por medio de propuestas "parciales y fragmentadas".

"Se fueron presentando opciones parciales y fragmentadas -dicen-, y eso hace muy difícil la negociación, y más cuando se hacen públicas a través de los medios de comunicación, porque genera confusión y desconfianza", dicen estas fuentes.

Para Podemos, las conversaciones con el PSOE no deben partir de cero sino que "los avances logrados no se pueden revertir". En este sentido, creen que con "confianza y diálogo", cuando los socialistas den señales se puede continuar porque "en los tres días en los que se negoció" hubo avances y se vio que la coalición era posible.

Pero para que ese diálogo fructifique, opinan que los sectores del PSOE que demandan una coalición con los morados deben triunfar en la defensa de sus posición. En este punto, señalan que el PSOE "tiene fragilidad de principios" porque "le daba lo mismo la derecha o la izquierda" con tal de continuar en La Moncloa.

Así, creen que en estos próximos días, y cuando el PSOE se aclare sobre la "desastrosa negociación llevada a cabo", puede abrirse de nuevo un espacio de diálogo que vaya hacia la coalición. Para Podemos, según las fuentes consultadas, esa sigue siendo la única opción posible por más que haya voces en Unidas Podemos (IU y Anticapitalistas) que miren como una alternativa realista la de llegar a aun acuerdo programático para la investidura.

"En Unidas Podemos estamos discutiendo y viendo oportunidades, algunas posturas no las compartimos e insistimos en la coalición", dicen, para luego señalar que el líder morado, Pablo Iglesias, no contempla esa opción pero que forma parte de "la diversidad de opiniones" que existe en el seno de Unidas Podemos.

IU apuesta por dejar pasar una semana

Por su parte, fuentes de IU consultadas apuestan por dejar pasar esta semana "para tranquilizar el ambiente" para acto seguido retomar el diálogo en el mismo punto en el que se dejó. Esto supondría continuar con la negociación de ministerios y avanzar en el acuerdo programático para un gobierno de coalición.

Estas fuentes matizan que si bien la coalición entre PSOE y Unidas Podemos es la primera opción, si esta fracasa, la de llegar a un acuerdo programático sería una segunda opción a tener en cuenta. Añaden que el PSOE está "muy subido" tras la sesión de investidura fallida y le recuerdan que quien ha perdido hasta dos veces en esa cita parlamentaria es Pedro Sánchez.

Por su parte, fuentes parlamentarias de En Comú también creen que la cerrazón del PSOE a volver a negociar un Gobierno de Coalición con Unidas Podemos es parte de la estrategia inicial pero que ya existen voces en el seno de los socialistas que hablan de volver a sentarse en la mesa de negociación con los de Iglesias.