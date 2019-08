"El Rey: ‘Lo mejor es encontrar una solución y no ir a elecciones’", titula El Mundo. La lata que me estáis dando. Anson, sin embargo, no ve con malos ojos una repetición electoral y aboga por una alianza PP-Ciudadanos. "El centro derecha desnunido significa la derrota. La alianza del PP y Cs, presentando frete común, puede aspirar a la victoria (…) Tanto Casado como Rivera son políticos jóvenes. Deben intentar taponar la victoria de Sánchez". Rivera ya ha contestado, ¿adivinan? No es no, no es no, ni hablar del peluquín. Jorge de Esteban prefiere otra alianza, "gobierno constitucionalista integrado por PSOE, PP y Ciudadanos que puede llevar adelante algunas reformas básicas y urgentes para que España pueda avanzar". "Porque un ejecutivo de coalición entre el PSOE y Podemos sería uno de los mayores dislates de la Historia de nuestro país". Algunos son inasequibles al desaliento.

El País dice que "El Rey insta a solucionar el bloqueo y evitar las elecciones" . Juan Luis Cebrián dice en una tribuna que "recuperar el respeto al Parlamento es condición básica para la regeneración democrática. Si el presidente quiere un Gobierno a la portuguesa tiene que sentarse a hablar con quienes pueden conformarlo", que no son las oeneges de su cuerda, ya que estas no votan en la investidura. "El Rey decide irse a navegar, para dar tiempo a que los demás reflexionen, y el presidente en funciones goza de un "merecido descanso", según nos comunica la ministra portavoz, encendida en sus elogios al jefe y capaz de ocupar la tribuna oficial para hacer publicidad gratuita de su partido". Cómo será de descarado que hasta la izquierda se ha dado cuenta. Por cierto, Celáa no dijo que Sánchez estuviera descansando, dijo que no paraba de currar el hombre, que agotaíto está.

También ABC abre con el hastío Real. "Sería mejor encontrar una solución antes de ir a elecciones". Dice el columnista Van Halen que "un gobierno, ya sea de coalición o monocolor, debe ser una orquesta; no puede haber un Gobierno dentro de otro. El interés de Iglesias por entrar en el Gobierno, primero él mismo, luego personas cercanas, responde a un agobio de supervivencia Su proyecto es cada vez más débil y su liderazgo está cada vez más cuestionado. Le acucia tener algo que repartir a los leales". Con colocar a su señora le valdría, ya verás.

La Razón tiene a NCReport currando a toda máquina hasta en agosto. "Solo uno de cada tres españoles quiere elecciones". "Sánchez es el responsable del bloqueo para la mayoría, que cree que no negoció bien". Opina Lorente Ferrer que "el PSOE no quiere gobierno de coalición ni programa común de la izquierda. El PSOE quiere gobernar en solitario con un cheque en blanco de sus socios o el plan alternativo es ganar las elecciones del 10-N atrayendo el voto útil de la izquierda. Tendremos un verano mucho más cargado de negociación, de aparente negociación. Iremos a una representación de altísima intensidad". Más marear la perdiz. Tienen hasta el gorro hasta al mismísimo Rey.