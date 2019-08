El Mundo dice que "La estrategia de Sánchez hace agua ante el Rey, el PP y las asociaciones". Lo de Sánchez no es ninguna estrategia, es marear la perdiz. El editorial critica al Rey por meterse dónde no le llaman. "Don Felipe no escogió ni el momento más adecuado ni la expresión más acertada para analizar la preocupante situación política". Y es que el periódico que dirige Francisco Rosell cree que "si la única forma de gobierno pasara por una investidura" de Pedro Sánchez con indepes y Bildu, "lo más sensato sería devolver la palabra al conjunto de los españoles". También valora el editorial la última ocurrencia del PP de buscar un candidato de consenso. "No es descabellado que el PP pidiera ayer que Sánchez "deje paso a otro candidato que sí pudiera concitar un consenso trasversal". No, descabellado no, es una chorrada como una catedral para entretener al personal. Gistau hace a Felipe VI una estremecedora advertencia. "Como más lagrimas se derraman por las plegarias atendidas, tendría gracia que ahora al Rey se le formara un Gobierno compuesto al 50% por gente que anhela redefinir España y enviarlo a él a Estoril, y de la cual, a lo mejor solo podrían salvarlo otras elecciones". Como escarpias se le habrán puesto los pelos a Felipe VI.

El País dice que "El PP aprovecha el mensaje del Rey para proponer a Casado como alternativa". No entienden una broma. Cuenta Natalia Junquera que no es más que un juego de pelotas. "El PP devuelve la pelota a Pedro Sánchez: si el PSOE, su eterno rival, pide su abstención para facilitar la investidura de su líder, los populares replican planteándole al PSOE que haga lo propio ante una coalición de Gobierno del PP y Cs liderada por Pablo Casado. O eso, o que Sánchez se aparte para que Podemos pueda pactar con otro socialista". Sí, suena por ahí el nombre de Borrell, el favorito de Pablo Iglesias y Rufián. Qué chiquillos.



ABC dice que "El PP reta a Sánchez a que deje paso a otro candidato que sea de consenso". Al menos dan cuartelillo a los periódicos. ABC opina lo mismo que El País sobre esta "vuelta de tuerca". "Donde las dan las toman". Luis Ventoso también discrepa con el Rey. "Cuando nuestro magnífico jefe de Estado comenta que lo mejor sería evitar unas nuevas elecciones, tiene razón desde un punto de vista formal. Esa es la pauta usualmente correcta. Pero la anormal situación política española plantea disyuntivas complejas. Parte del público, entre el que me incluyo, considera que un gobierno con los peores socios imaginables sería más dañino para el país que intentar aclararnos mediante otros comicios". Y le aseguro, Majestad, que le ahorraría muchos quebraderos de cabeza.

La Razón, que fue el que lanzó la peregrina idea, está tan contento de que los políticos le sigan el rollo. "El PP pide a Sánchez dar paso a un candidato de consenso". Dice el editorial "si se quiere evitar de nuevo elecciones, la propuesta del PP es una salida, pero choca frontalmente con un hecho que es lo que define la trayectoria política de Sánchez: quiere ser presidente a toda costa. Y solo él. No concibe que nadie de su propio partido pueda sustituirle. Marhuenda, tienes una cara de cemento armado. A Rajoy se le propuso lo mismo y entonces defendiste a capa y espada que el presidente tenía que ser Rajoy. Fernando Rayón aclara que la propuesta es "una humorada, pero que demuestra el escaso fuste de la abstención patriótica que postula el propio Sánchez". Y mientras, Sánchez sigue su ronda de consultas con todo el pasa por ahí y no se ha ido de vacaciones.