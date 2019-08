Itziar Gómez entra en el Gobierno navarro: exbatasuna y con una polémica por cobrar dietas ilegales

La socialista María Chivite ha tomado posesión este martes como nueva presidenta de Navarra, haciendo que su partido vuelva a liderar la comunidad foral casi un cuarto de siglo después. No lo hacía desde que Javier Otano dejó la presidencia, que solo ostentó durante un año, en 1996. Y lo ha hecho en un ambiente no exento de polémica, debido a que para conseguir la mayoría suficiente necesitó de la complicidad de EH Bildu, la coalición que integra a los herederos de Batasuna-ETA.

Con la toma de posesión también se ha conocido el nombre de las personas que acompañarán a la nueva presidenta al frente del Ejecutivo regional. El Gobierno estará sustentado en minoría con los diputados del PSOE, Geroa Bai (la franquicia electoral del PNV en la región), Podemos y la coalición Izquierda-Ezkerra (integrada por IU y Batzarre), aunque solo habrá representantes de los tres primeros partidos al mando de las consejerías.

Uno de los más polémicos va a ser el nombramiento de Itziar Gómez, próxima consejera de Desarrollo y Medio Ambiente, que actualmente forma parte de Geroa Bai, pero que durante su actividad política profesional ha tenido un amplio recorrido por todo tipo de formaciones de carácter independentista. De hecho, inició su carrera política en Herri Batasuna, la formación supeditada a la organización terrorista ETA que fue ilegalizada por el Tribunal Constitucional.

Bajo las siglas de HB entró en el Parlamento foral en 1991. Mantuvo la ortodoxia batasuna durante buena parte de la legislatura, pero poco a poco se fue acercando al pequeño núcleo que dentro del partido en Navarra se mostró partidario del final del terrorismo y que formaron Aralar. Primero como corriente interna dentro del brazo político de ETA. Después como un partido propio fruto de una escisión. Pese a esto, como diputada, no condenó de forma rotundo los atentados etarras.

Gómez lo explicó así durante una entrevista concedida a Diario de Navarra en 2015: "Yo dejo HB en un momento clave, que es el asesinato de Gregorio Ordóñez, y ya entonces me expreso en contra de aquella nueva estrategia de socialización del sufrimiento -la conocida como ponencia Oldartzen-. Decido seguir en Aralar, que entonces tenía dos líneas muy claras: poner a Navarra en el centro del proyecto y el tema de la violencia".

Dentro de Aralar tuvo diferentes cargos orgánicos y públicos y fue una ferviente partidaria de la integración dentro de Nafarroa Bai, la coalición que integró entre 2004 y 2015 a PNV, EA, Batzarre y la propia Aralar. Pero no acabó bien con esta formación política, que terminó abandonando cuando todo apuntaba a que iba a ser expulsada por el cobro irregular de dietas municipales. Pese a que Aralar le reclamó el acta de concejal que tenía en Pamplona, se quedó con él.

Exactamente, se comprobó que Gómez había cobrado de manera irregular 2.000 euros en dietas por su asistencia a ocho comisiones municipales pese a que se encontraba de baja médica y que había falsificado la firma de su jefa de grupo, Uxue Barkos, para justificar su asistencia a las mismas. Dijo entonces que devolvería el dinero al Ayuntamiento, pero no lo hizo, en su lugar se supone que lo donó a una organización no gubernamental que no fue especificada.

Tras la ruptura con Aralar se unió a Geroa Bai, donde encontró fácil acomodo. Con acta de concejal en el Ayuntamiento de Pamplona, donde lleva más de doce años con diferentes candidaturas y coaliciones, saltó a los medios de comunicación el pasado 6 de julio por protagonizar un violento forcejeo con varios policías municipales cuando pretendía colarse en el balcón del consistorio para colocar la ikurriña durante el chupinazo de las fiestas de San Fermín.