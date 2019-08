Guerra abierta entre la ANC y ERC: el "traidor" Tardà y la "media lección" de Rufián

Bronca entre la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y ERC. En la entidad separatista no han sentado nada bien las críticas vertidas por el exdiputado republicano Joan Tardà, que acusó a la ANC de erigirse en un "contrapoder" y pretender condicionar la agenda política de Cataluña. La presidenta de la organización, Elisenda Paluzie, ha indicado que Tardà no ha entendido nada, que condicionar a los partidos independentistas es la "esencia" de la entidad y que las críticas más duras de la organización no han sido contra ERC sino contra Junts per Catalunya (JxCat) por su pacto con los socialistas en la Diputación de Barcelona.

Las críticas de Tardà a la ANC también han generado una oleada de insultos en las redes sociales contra el veterano dirigente de ERC. Se le acusa de "traidor" y de "títere" del "régimen del 78". La ferocidad contra Tardà ha obligado a Rufián a salir en su defensa con un tuit en el que afirma que "los que hoy llaman traidor a Tardà son los que se mofaban de él por independentista mientras aplaudían a quien primero pactó con Felipe y luego con Aznar. Cuando votabais a CIU en las autonómicas y al PP en las generales, Tardà ya se partía la cara con todos ellos. Ni media lección".

El "partido" ANC

La ANC ya ha anunciado que en la manifestación del próximo "Onze de Setembre" no habrá espacio reservado a los políticos y las autoridades separatistas, lo que ha generado un profundo malestar en JxCat y en ERC, que recelan de los movimientos en la entidad encaminados a suplir a los partidos. Que la ANC formara candidaturas "unitarias" para las municipales se consideró un indicio de las intenciones de la dirección de esta entidad de disputar el espacio a los partidos tradicionales. Las palabras de Tardà en la radio del conde de Godó, replicadas por Paluzie en la misma emisora, forman parte del intento de las formaciones políticas de retener el control de la ANC y de la pugna soterrada entre los partidos y la organización a través de la que se condujeron las grandes exhibiciones de masas del proceso separatista.