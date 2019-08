Los sindicatos han instado este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a negociar "cuanto antes" con Unidas Podemos, ante la necesidad de evitar la repetición de elecciones y se forme un Ejecutivo "progresista" en septiembre para abordar políticas sociales, acometer la "necesidad imperiosa", dicen, de derogar las reformas laborales y garantizar la financiación de las pensiones públicas, peticiones sobre las que Sánchez se ha mostrado "receptivo".

Así lo han señalado los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, al término de la reunión mantenida con Sánchez para abordar la situación política, en el marco de la ronda de contactos del presidente, que para este jueves ha programado también con el presidente de CEOE, Antonio Mendigar, y Cepyme, Gerardo Cuerva. A la reunión ha asistido también la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio.

Álvarez ha enfatizado que es "condición necesaria" que se constituya un acuerdo para formar Gobierno antes del 23 de septiembre y se eviten elecciones, ya que se acumulan cuatro años de "interinidad política que impide abordar los problemas fundamentales" y conduciría a una situación de "incertidumbre".

En esta línea, Sordo ha explicado que le han transmitido a Sánchez "cuanto antes" se normalice la situación institucional y le han instado a retomar "ya" el diálogo político y las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para alcanzar un acuerdo programático que aborde los retos de España.

"No contemplamos un escenario de una nueva convocatoria electoral, España no tiene que ir a elecciones", ha enfatizado Sordo, quien ha subrayado que el electorado votó el 28 de abril y ha marcado como "mensajes inequívocos" no considerar la repetición de elecciones y seguir negociando cómo articular una propuesta programática de "carácter progresista".

Según Sordo, España "no se puede permitir la repetición de elecciones porque nos haría perder el año a efectos de reformas" y medidas estratégicas en materias como la desigualdad o el paro.

Sánchez, "receptivo"

Los sindicatos han insistido en que la "cuestión prioritaria" es el programa de Gobierno, en el que se especifiquen las cuestiones fundamentales respecto a reparto de riqueza, derechos laborales y nuevas iniciativas en el campo de la creación de empleo. En este sentido, han remarcado la "necesidad imperiosa" de derogar las reformas laborales, al margen de que se elabore un nuevo Estatuto de los Trabajadores, y abordar asuntos en materia de Formación Profesional, industria o desigualdad.

Tras este primer encuentro con los agentes sociales tras las elecciones generales del pasado 28 de abril, tanto Álvarez como Sordo han asegurado que han visto a Sánchez "receptivo" con sus propuestas, algunas explicitadas en el discurso de investidura, si bien le han instado a que se refleje en el acuerdo y si es posible con plazos.

Las organizaciones sindicales han reclamado que se conforme un Gobierno progresista que desarrolle los 10 puntos que presentaron previo a las elecciones, que incluían la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, un plan estratégico para la industria, políticas sociales y de igualdad, una mayor recaudación fiscal y garantizar la financiación de las pensiones revalorizadas con el IPC.

Preguntados sobre la actualización de las pensiones en 2020, Álvarez ha explicado que la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, les ha trasladado que desde el Gobierno van a estudiar si hubiese alguna "fórmula jurídica" que permitiese revalorizarlas más allá del 0,25% establecido, si bien "el Gobierno en funciones no tiene capacidad para decretar esta materia si hay nuevas elecciones", un elemento que, a su juicio, debe impulsar el acuerdo y un acuerdo en septiembre.

Según Sordo, "seguramente nadie (grupos parlamentarios) se opondría" a revalorizar las pensiones más allá del 0,25%, si bien ha insistido en que no quieren plantear la hipótesis de que a final de año no haya un Ejecutivo constituido para "corregir" el índice de revalorización y las reformas de las pensiones de 2013. Tampoco se ha abordado el pacto de rentas en el encuentro.

Recomiendan "dejar un poco en paz el Twitter"

Respecto a la "desconfianza" entre Sánchez y Pablo Iglesias reconocida por el presidente del Gobierno, Sordo ha apuntado que la desconfianza la han manifestado en "numerosas ocasiones", ya que la negociación fallida deja "jirones en a piel", si bien cree que tienen que afrontarlo y negociar "con desconfianza" si es preciso, evitando una "mala gestión de tiempos de negociación" como en la anterior ocasión.

"Parece que queda mucho hasta 23 de septiembre, pero no es así, cuanto antes se inicie la negociación mejor", ha enfatizado, aclarando que no le han pedido a Sánchez explícitamente una reunión con el líder de Unidas Podemos, pero a su juicio debería producirse cuanto antes. "La desconfianza no es óbice para abordar la negociación", ha apremiado.

"Para rebajar el tono, recomendaría a todo el mundo dejar un poco en paz el Twitter mientras duren las negociaciones", ha añadido.

El líder de UGT ha reconocido una sensación de "frustración" y "cierta desilusión", al tiempo que Sordo ha advertido de que criticarán al irresponsabilidad de los grupos si se repiten elecciones, si bien han afirmado que han percibido una intencionalidad de no repetir comicios por parte de Sánchez, aunque notan que el ambiente es todavía el "posterior a un no acuerdo".

Lo que no han abordado las centrales sindicales con Sánchez es la posible abstención de PP y Cs, algo sobre lo que Álvarez cree que hay "cierta confusión", ya que "no se ha planteado nunca desde el PSOE abrir un proceso de negociación" con estas formaciones. De hecho, Álvarez ha dicho sentir "profunda indiferencia" en relación con "el voto de la derecha", por que su "patria" son los trabajadores y sus derechos. En cambio, sí han "apretado" a Sánchez para que se reúna con Unidas Podemos "más temprano que tarde", formación con la que los sindicatos no tienen programada una reunión, aunque mantienen conversaciones "habituales", al igual que con el resto de grupos.