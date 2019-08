El Mundo destapa un nuevo caso de ese pozo sin fondo de corrupción de la banda de los Pujol. Eso sí que es una banda, Rivera. "Anticorrupción destapa otra fortuna de los Pujol en Andorra". Hoy toca editorializar sobre la economía. "Los síntomas de desaceleración son preocupantes". "Si los contactos con agentes sociales de Sánchez no fueran en buena medida un pasatiempo para marear la perdiz mientras sigue ganando tiempo no se sabe bien con qué objetivo" la economía debería haber sido ayer el eje del encuentro con los líderes de CCOO y UGT. "Solo un pacto entre fuerzas constitucionalistas tendría apoyos suficientes para encarar una agenda reformista articulada en torno a algunos acuerdos básicos de Estado". Qué pesado eres, Rosell, déjalo ya anda, eso no va a pasar.

Pero el tema del que todo el mundo habla hoy es la declaración de guerra de ONU contra las vacas claramente a favor de la lechuga. "La ONU alerta de que el modelo alimentario agrava la crisis climática", dice El País. El periódico de Prisa está aterrado. "Comer como se come en los países desarrollados y cada vez más en los que se van desarrollando , calienta el planeta". Toma ya. "Y no hay que olvidar que tirar unos filetes caducados a la basura es solo una de las formas de desperdiciar alimentos. La otra es comérselos sin hambre ni necesidad, que es una manera más elaborada de tirarlo, esta vez al retrete". Leñe, hacer aguas mayores calienta el planeta. Sepa usted que ese montadito de lomo que se está comiendo es el culpable del calor que hace hoy. Usted verá.

ABC va por la inmigración. "El Gobierno pasa de la propaganda al realismo", "volantazo en política migratoria". A ver qué nos cuenta Calvo ahora, porque el Sánchez del Aquarius ya era presidente del Gobierno. Claro que era presidente de chiripa, sin urnas mediante y ahora ha ganado las elecciones. Será eso. También se habla mucho en el periódico de Vocento del lío que ha montado la ONU con los filetes. Luis Ventoso se monta una historieta futurista. "Corre el 2038. Toñita, vecina de Madrid en edad provecta, se despierta dispuesta a cumplir su sueño, aunque sea ilegal. Armándose de valor, se interna en uno de los barrio más broncos de la metropoli en busca de un trapichero que le pase lo que anhela, una dosis de esa sustancia prohibida que solo puede hallar en el mercado negro. Le han hablado de un almacén sórdido, semioculto… Tras pagar un dineral obtiene lo que busca: 80 gramos de jamón serrano. Toñita sale sudorosa, abre su bolso y saca una barra de pan. La abre con una navajita y la llena con las lonchas. Sus manos tiemblan cuando acerca el bocata a la boca para dar la primera dentellada… Pero un dron policial con sirenas ensordecedoras la inmoviliza. Un robot le lee sus derechos: ‘Ha sido detenida por infringir las leyes medioambientales que prohíben comer carne". Jo, Ventoso, al menos la historia podría acabar como Dios manda: que Toñita hubiera disfrutado del bocata de jamón antes de ser detenida.

La Razón dice que "Cuatro de cada diez vacantes judiciales están en Cataluña". Que los jueces huyen como de la peste de esa dictadura asfixiante, natural, como todo el que puede y tiene dos dedos de frente. Marhuenda está preocupado porque "la economía ha comenzado a hablar. Y no dice cosas bonitas". Marhu, hijo, la economía sólo dice cosas bonitas a primeros de mes cuanto te llega la nómina.

Y en La Vanguardia, Josep Corbella anuncia el fin del mundo: "Bienvenidos al infierno". "El calentamiento ya ha empezado a causar sequía, desertización, deshielos, extinciones". ¡Cápita!, Franco era un visionario con su pertinaz sequía. Y la extinción de los dinosaurios no fue por la evolución, seguro que alguno se comió un chuletón. Pero ahí no queda la cosa, a estos desastres "le seguirán la subida del nivel de los océanos y la destrucción de ecosistemas de los que dependemos. Después vendrán los refugiados climáticos. Los millones de personas que se quedarán sin hogar". ¿Y dónde van a ir, si se supone que la catástrofe afectará a todo el planeta? "Sus pueblos serán inundados por las aguas o sus cultivos esterilizados por la sed". ¿Peor en qué quedamos, va a haber agua o va a haber sequía?, quillo, que me estás liando. "La avalancha climática apenas ha empezado y será de tal magnitud que no hay nadie, ninguna persona ni ningún gobierno que la pueda parar". Pues oye, si hay que morir mejor con un bocata de jamón y una cervecita. Adiós, mundo cruel.