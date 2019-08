La vicepresidenta del Parlamento balear se estrella en su intento de reírse del Rey

El pasado miércoles, los Reyes, junto a la reina Sofía, recibieron a unas 600 personalidades de Baleares en la tradicional recepción de verano en el Palacio de la Almudaina de Palma. Entre ellas, como vicepresidenta del Parlamento balear, estuvo la podemita Gloria Santiago. Horas después de haber dado la mano al monarca, ha publicado un vídeo en Twitter a modo de chiste arremetiendo contra el Rey, que ha sido ampliamente respondido y criticado en la red social.

Lo más urgente es que haya un gobierno progresista que ponga en marcha políticas sociales y públicas que mejoren la vida de la gente. Después, que las instituciones medievales le tiendan una mano a la Democracia. pic.twitter.com/lxNMUTmTar — Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) August 7, 2019

El vídeo de Santiago arranca con ella volviendo a casa, con los zapatos en la mano, después de la recepción: "Pues ya me he quitado el disfraz de súbdita. Ah, no, que no puedo", dice ante la cámara. Añade luego que "por una vez" estuvo de acuerdo con él, en alusión a la frase del monarca sobre la necesidad de llegar a acuerdos antes de otras elecciones, y luego utiliza esa declaración para denunciar "la tirria" que, dice, le tienen "algunos a las urnas".

"Casi todas las personas hemos sido elegidas en unas urnas. Y tú, ¿por quién has sido elegido?", le espeta. Concluye el vídeo metiendo una corona de papel en una urna con el deseo de que la próxima vez que el monarca venga a Mallorca, "nos des la mano tú". La podemita ya había Twitter para jactarse de haberse saltado el protocolo durante la recepción, que pedía para las mujeres un vestido corto.

Prefiero decidir yo misma si me pongo vestido o qué me pongo. Gracias @CasaReal. pic.twitter.com/ZnnMOfJZjJ — Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) August 8, 2019

Su intento de desplante a la Corona ha terminado convirtiéndose en motivo de mofa en la red social, donde le recuerdan, entre otras cosas, que en España no hay súbditos, se ríen de su "rebeldía" o lamentan su "exhibicionismo".

El vídeo se suma a otras polémicas protagonizadas por Podemos desde que entraron en las instituciones en las islas. El año pasado, el ex presidente balear Baltasar Picornell aseguró tras reunirse con el Rey que éste le había trasladado su voluntad de tender puentes con Cataluña. Después admitió haber tergiversado sus palabras. Un año antes, se ausentó de la recepción en la Almudaina, algo que también han venido haciendo representes de la formación Mès.