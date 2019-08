Sánchez 'plagia' a Rajoy en su respuesta a Rivera: "Oído cocina"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que se reunirá con los líderes de los partidos para presentarles una supuesta propuesta que está elaborando tras reunirse con lo que él llama la "sociedad civil".

Preguntado por si también se reunirá con Albert Rivera, Sánchez ha replicado que "es evidente que con Ciudadanos no", puesto que el secretario general del partido, José Manuel Villegas, ya avanzó que Rivera no quiere tener "ningún tipo de contacto".

"Oído cocina, no hace falta que me diga nada más, es la segunda, tercera o cuarta vez que se niega a hablar", ha señalado. De hecho, cree que los españoles tomarán nota "del comportamiento de cada uno" y de "la forma de entender la democracia del señor Rivera", negándose a hablar con una fuerza representativa y la única alternativa para poder formar gobierno, ha dicho.

Sánchez parece olvidar su propio comportamiento con Rajoy en 2015, cuando acudió a Moncloa a decirle que "no es no" a la abstención del PSOE y cuya reunión duró tan solo 15 minutos sin aceptar siquiera tomar un café. El ahora presidente en funciones hizo del "no es no" el lema que le llevó de nuevo a la Secretaría General del PSOE tras ser defenestrado por su propio partido. "¿Qué parte del no, no ha entendido Rajoy?", llegó a espetar por Twitter a Rajoy.

¿Qué parte del no, no ha entendido Rajoy? Desbloquee la situación: o se presenta o deje que intentemos un Gobierno progresista y reformista. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 29, 2016

La respuesta de hoy de Sánchez a Rivera -"oído cocina"- es un plagio, otro más, de la que le dio Rajoy el 31 de agosto de 2016 en el Congreso de los Diputados a los noes de Sánchez. "No abuse. Con que me diga que no ya es suficiente", le espetó. "Tenga la total y absoluta certeza de que ya he entendido todas las partes del ‘no’, así que tranquilícese", le dijo entonces Rajoy.