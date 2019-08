Ábalos llama "extraterrestre" a Cs y dice que es posible atraer a Podemos en el "último minuto"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, no descarta que "en el último minuto" se materialice un acuerdo o coalición con Unidas Podemos (UP) que permita formar Gobierno en una entrevista con el diario El País en la que se muestra muy crítico tanto con Podemos como con PP y Ciudadanos, a la que llega a calificar de formación "extraterrestre".

Ábalos ha reconocido que el PSOE cometió errores en las semanas previas a la sesión de investidura, pero ha negado que se empezara a negociar tarde: "No, fuimos cambiando de posición a medida que la nuestra no era aceptada. Estas situaciones suelen resolverse en el último minuto".

Según el dirigente socialista, el PSOE fue adaptando su oferta a las reiteradas negativas de Podemos, pero "pero cada vez que cedíamos se planteaba una nueva exigencia, siempre sobre la desconfianza, como si fuera una boda forzada", ha planteado.

Así, imperó la desconfianza y, tras presentar la oferta de una vicepresidencia y tres ministerios, el PSOE comprendió que Podemos pretendía no ir en coalición, "sino a un minigobierno incrustado en el Gobierno y cuestionando a quien iba a liderarlo", cuando lo que España necesita es un "un Gobierno que afronte con solidez los retos".

Un chantaje... de Podemos

Ahora, la vía de la integración está ya "ensayada y fracasada: fracasó en directo", apunta Ábalos, quien se niega a aceptar la disyuntiva entre coalición y elecciones: "Me resisto a aceptar ese dilema. Es casi un chantaje. Queremos gobernar con un programa pactado con Podemos: es nuestra propuesta de momento", afirma.

Sin embargo, no descarta la posibilidad de acabar formando una coalición con Podemos en el último momento aunque da "por agotadas las vías que han fracasado: hay que saber evaluar los momentos y la capacidad de aprovecharlos dice mucho de cada uno. El último minuto no es que las cosas cambien, sino que se materialicen".

A la pregunta de si es reconducible la relación entre Sánchez e Iglesias, el dirigente socialista responde que "debería serlo. A lo mejor las condiciones no están maduras para hoy, pero pueden estarlo en otro momento".

También sigue insistiendo en que su "propuesta de momento" es un programa pactado por Podemos y afirma que "en el otro lado", en alusión a la derecha, "sólo hay rigidez". Critica de nuevo la postura del PP sacando pecho de la abstención del PSOE con Rajoy a pesar del "no es no" de Sánchez y llama a Ciudadanos partido extraterrestre: "Cs se ha desconectado de la realidad, es una formación extraterrestre que ni acude a las reuniones. Y Podemos no sale de la coalición".