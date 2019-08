La izquierda augura la dimisión de Ayuso y el PP dice que Errejón tiene más posibilidades de ser imputado

"Lo que mal empieza, mal acaba". El líder de Más Madrid, Iñigo Errejón, que apuraba varios minutos su atención a la prensa con el pleno de investidura de este martes a punto de comenzar, tiraba del "claro" refranero castellano para insistir en una idea que compartían tanto el portavoz del grupo socialista, Ángel Gabilondo, como la de Podemos, Isabel Serra: la de que la presidencia de Isabel Díaz Ayuso que se iniciará este miércoles -cuando la candidata del PP recabará el apoyo de Ciudadanos y Vox para gobernar en coalición con los primeros- será, como ocurrió la legislatura pasada con Cristina Cifuentes, más corta de lo previsto.

"Todavía no ha sido investida y ya tenemos serias dudas, pero no nosotros, sino los medios de comunicación y la Fiscalía" remarcaba Errejón, aludiendo a las informaciones sobre posibles irregularidades financieras en el ámbito privado de la líder popular. "Quiero ser muy respetuoso personalmente, pero sí quiero decir que ella debe dar respuesta también a estas cuestiones que la sociedad le está preguntando, y además con muchos datos, y con buena información" señalaba Gabilondo, quien afirmaba que "no es una campaña personal" e insinuaba que detrás de esas informaciones hay ‘fuego amigo’ del PP, ya que, afirmaba crípticamente, "la experiencia de los cuatro últimos años nos dicen que no todas vienen de la oposición, que algunas de las cosas que ocurren vienen de otros lugares".

Por su parte, Serra consideraba que "no es descabellado pensar que Isabel Díaz Ayuso puede terminar dimitiendo tarde o temprano" y apuntaba a Ciudadanos, su futuro socio en el Gobierno del que Ignacio Aguado será vicepresidente. "Habría que preguntarle a Ciudadanos si han hablado de ello, si han pensado quién va a ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid en base al acuerdo que han hecho".

Desde el partido naranja, su número dos regional, César Zafra, reiteraba que como siempre han establecido los pactos de su partido, cualquier persona que sea imputada deberá abandonar el Gobierno, como ocurrió en 2017 con el entonces presidente de Murcia, el también popular Pedro Antonio Sánchez, investido en 2015 con los votos de los de Albert Rivera. "Hemos demostrado que somos muy duros en la lucha contra la corrupción" sentenciaba Zafra.

El encontronazo entre García Egea y Errejón

Las idas y venidas en el pasillo dejaban una escena a medio camino entre la anécdota y el pugilato político. El número dos nacional del PP, Teodoro García Egea (Pablo Casado no asistía al debate) arremetía ante los medios contra Errejón, mientras a su espalda el líder de Más Madrid, acompañado por varios colaboradores, se acercaba para atender igualmente a los medios.

Tanto que tenía ocasión de escuchar en directo, esbozando media sonrisa, varias de las invectivas del popular, quien aseguraba que Errejón tiene más posibilidades de terminar imputado que Ayuso, por la imputación de varios de los miembros del equipo municipal de Ahora Madrid, el anterior nombre de la plataforma de Manuela Carmena, en la que se integró el ex número dos de Podemos. "El señor Errejón es joven, tiene tiempo por delante para reponerse de las derrotas, pero lo que nunca se pueden perder son las formas" afirmaba García Egea.

Apenas dos minutos después llegaba la réplica del aludido, que le pedía "prudencia" ya que, a su juicio, la corrupción en el PP es un "problema estructural" que "contamina desde el último que acaba de llegar hasta el que ya estaba desde hace mucho tiempo".