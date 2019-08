"El Plan Ayuso: diez retos para que Madrid sea el laboratorio liberal del PP", titula El Mundo . Uno de sus más ilustres columnistas, Antonio Lucas, se descojona con la tonta de Ayuso, la nueva víctima del bullying de los cerebritos privilegiados de la izquierda. Dice que sigue "con interés extremo las declaraciones de la futura presidenta de la Comunidad de Madrid". "Esta mujer, Isabel Díaz Ayuso, nunca defrauda. La entrevista es un género demoledor para la mediocridad. Cuando ésta existe la despliega fieramente y no hay gotelé que oculte el rodal". Pasa lo mismo que con el columnismo, Lucas: es un reflejo de mediocridad, sectarismo, engreimiento y estupidez de algunos. No hay más que leerte a ti. Dice el insigne autor que las declaraciones de Ayuso son "palabras que no añaden nada a la nada". Pues querido Lucas, creo que te has equivocado de profesión, es lo que les pasa a todos los políticos, que cuando hablan no dicen nada. Podías haberte dedicado a la física o a las matemáticas, a la ingeniería, con esa inteligencia que Dios te ha dado es una lástima que la desperdicies con Ayuso. Lo último que le ha molestado a Lucas es que en una entrevista esta tontaina de Ayuso ha dicho que "vamos a combatir a los populistas y a los nacionalistas". "Y en Madrid hay nacionalismo que combatir, pero no es exactamente el que esta mujer entiende. Y así todo". ¿Y esto es lo más bobo que ha oído en una entrevista? Se ve que lee poco. Reconoce este listillo de tres al cuarto que escribe "desde tierras del sur", vamos que está en Andalucía en una tumbona con una birrita al lado. "No recuerdo que la frivolidad tuviera tanto paso franco en la sede de la Comunidad de Madrid, pero ya que ruge imbatible (y desacomplejada) al menos que sirva para unas risas". Y si no, ya te tenemos a ti para echarnos unas carcajadas con las chorradas desacomplejadas, supremacistas, sectarias y machistas que dices. Qué vergüenza para El Mundo.

El País dice que "La investidura de Díaz Ayuso en Madrid apuntala a Casado al frente del PP". Dice que Ayuso prepara un gobierno "basado en las políticas ultraliberales que recoge su pacto con el partido de Albert Rivera y lleno de guiños al de Santiago Abascal". Además, señala que Ayuso es una "política de 40 años sin apenas experiencia de gestión". No como, por poner un ejemplo, Pedro Sánchez, que accedió a la presidencia del Gobierno de España con un currículum que no cabía en la Moncloa. Hasta con un doctorado cum laude. Lo que hay que oír.

ABC dice que "Ayuso busca equilibrios entre Cs y Vox para atar el gobierno de coalición". Desde luego a esta mujer tiene más paciencia que un santo. Y la que le espera. Luis Ventoso sigue enfrascado con que si gobierno o elecciones. "Si al final volvemos a votar en noviembre es evidente que el liberalismo sólo podrá derrotar a Sánchez si reagrupa sus fuerzas. La gran alianza constitucionalista, la coalición PP-Cs, acabará ocurriendo, pronostica Álvarez de Toledo. Tiene razón. ¿Tendrá Rivera altura de miras para alcanzar ese acuerdo, o primara su ego?". ¿Eso es una pregunta retórica, Ventoso? Lo más alto que mira Rivera es a la punta de su nariz.

La Razón: "El 61% de las plazas judiciales desiertas está en Cataluña". Es la misma información de hace cuatro días con otro titular. "Cuatro de cada diez vacantes judiciales están en Cataluña", titulaba el día 9. Hombre, Marhuenda, de acuerdo que en agosto hay escasez de noticias, pero tampoco times a tus lectores refritando informaciones. Entrevista a Rocío Monasterio. "PP y Cs han tenido que firmar nuestro acuerdo y nosotros el suyo no". Qué mujer más insufrible, mira que le gusta tocar las narices. Dice José María Marco de Ayuso que tiene "humanidad, simpatía y voluntad de diálogo". Pues esperemos que tenga también un poco de mala leche, porque falta le va a hacer.