El Mundo: "Ayuso presenta su Gobierno como contrapoder a Sánchez". Dice el editorial que Ayuso presentó ayer un proyecto alternativo al de Pedro Sánchez". Que como Pablo Casado tiene poco que hacer en el Congreso con 66 diputados, "aprovechará su poder territorial para desarrollar en las comunidades en las que gobierna una política completamente diferente a la que Sánchez quieren llevar a cabo". Como no podía ser de otra manera Rocío Monasterio tuvo que poner ayer alguna peguita, si no revienta, y volvió a proferir las consabidas amenazas que tanto le gustan para, según El Mundo, "acaparar la atención mediática". A esta mujer le gusta más un titular que a un tonto un lápiz. ¿De verdad merece la pena gobernar bajo la extorsión continua de esta señora?

El País dice que "Díaz Ayuso promete una rebaja fiscal histórica y lanza guiños a Vox". "El partido de ultraderecha exige un compromiso explícito a PP y Cs para votar a la candidata a presidenta de Madrid". Monasterio estará satisfecha, puede enmarcar esta portada y colocarla en el salón. A Juan Diego Quesada no le gustó el discurso. Sí, vale, ya se que no les descubro nada. "El discurso de la próxima presidenta, de hora a y media de duración levantó un escasos entusiasmos". Lo normal, los discursos suelen ser un peñazo todos. Dentro de la campaña de demolición de la izquierda mediática contra Ayuso, con un tufillo machista inaguantable, dice Juan Diego que "Ayuso no pudo evitar meterse en algún berenjenal. El de ayer sin que nadie le preguntara. En un alarde patriótico, insistió en que España es la nación más antigua de Europa, una de las frases favoritas de Rajoy, ampliamente rebatida por los historiadores". Eso sí, a Rajoy nadie le decía que se metía en un berenjenal, será que no era mujer. "Imbuida del espíritu de Isabel la Católica, un personaje histórico que admira, dijo que frenaría la voracidad recaudatoria de Pedro Sánchez". ¿Algún problema por admirar a Isabel la Católica, señor Quesada? ¿ O es que a usted le parece una mujer no puede ser admirada?

ABC dice que "Ayuso promete a los madrileños la mayor bajada de impuestos". "Esto sí es una fórmula de progreso" aplaude el editorial. "La propuesta de Ayuso, con bajadas de impuestos, medidas liberalizadoras, tolerancia cero contra la corrupción, mayor eficiencia pública en asuntos sociales puede ser la hoja de ruta de un futuro gobierno de la nación". Bueno, bueno, no corras tanto. ABC sale en defensa de Plácido Domingo, atrapado en las redes del MeToo. "Resulta justo y cabal, respetar la presunción de inocencia de Plácido Domingo, como la de cualquier persona que sea objeto de denuncia similir". Luis Ventoso le avisa de que abandone toda esperanza. "Desde ayer, Plácido Domingo es un depredador sexual. Culpable o inocente, acabará sus días marcado como un acosador baboso debido a las acusaciones de personas que callaron durante treinta años". Que se vaya despidiendo de los escenarios.

La Razón dice que "Ayuso promete una rebaja histórica del 5,5% en el IRPF". "En un momento en el que el Gobierno de España puede depender de un partido como Unidas Podemos, dispuesto a abrir un proceso constituyente, y de los independentistas catalanes, la estabilidad en una comunidad del peso económico y político como Madrid aporta una centralidad y moderación necesaria", dice Marhuenda. Madrid, la aldea gala de Asterix. "Se abre un nuevo ciclo y sólo cabe esperar que los partidos que apoyan a Díez Ayuso estén a la altura". Pedirle a Monasterio que deje de tocar las narices es mucho pedir.