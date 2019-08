El PP sigue insistiendo en su propuesta de la fórmula 'España Suma', que la formación registró este mismo miércoles. La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha vuelto por formar una coalición entre su partido y Ciudadanos si se repiten el próximo otoño las elecciones generales, y ha expresado su sorpresa por el rechazo del líder naranja, Albert Rivera. En su opinión, las explicaciones dadas por los líderes de Ciudadanos son insuficientes y se muestra convencida de que la reagrupación se producirá "tarde o temprano" porque no hay motivos de fondo que la impidan, sino personales.

En una entrevista concedida a Europa Press, la dirigente del PP ha definido la candidatura 'Navarra Suma' que el PP formó para esta comunidad con UPN y Ciudadanos como "el experimento más inteligente y noble de la política contemporánea" y ha apostado por llevarlo a nivel nacional si hay repetición electoral, ante la posibilidad de un nuevo bloqueo.

A su juicio, no existe una mayoría de izquierda, sino una "mayoría Frankenstein" del PSOE junto a Unidas Podemos y formaciones separatistas que, de llegar a producir un acuerdo, sería un "calvario" para el propio líder del PSOE, Pedro Sánchez. "Eso no es una mayoría que gobierne sino una fuente de inestabilidad, parálisis, retroceso. Lo que preocupa es que ese bloqueo se vuelva a repetir si hay elecciones", ha asegurado.

Frente a ello ve necesario crear una alternativa que reúna a diferentes y cuyos socios primeros deben ser PP y Ciudadanos. "Para eso tendríamos que trabajar si hay elecciones, para forjar una mayoría alternativa racional en España", ha señalado la portavoz. Sobre la posibilidad de incluir también a Vox, ha respondido que dependerá del papel que quiera jugar este partido "y de qué políticas defienden".

Álvarez de Toledo se muestra además segura de que esa confluencia se producirá, en más o menos meses, por lo que ha pedido a la dirección de Ciudadanos que lo medite. "Entiendo que puede haber motivos casi personales que puedan ser obstáculos para acuerdos de esas características, pero motivos políticos hay muy pocos", ha apuntado.

"¿Qué me diferencia a mí de fondo de la señora Arrimadas, del señor Girauta o de la señora Marta Rivera? ¿Qué profundas y radicales diferencias impiden que podamos formar parte de un espacio común político?", se pregunta. A su juicio, no existen problemas políticos de fondo si se coincide en el diagnóstico, la necesidad de sumar una mayoría frente y distinta a la del PSOE y su "deriva reaccionaria". "Primero hay que entender qué pasa en el país y si la situación política merece que busquemos lo que nos une", advierte Álvarez de Toledo.

La portavoz ha explicado que le sorprende el rechazo del líder de Cs a esta confluencia con el PP y ve insuficiente justificar el acuerdo Navarra Suma porque la situación en esa comunidad es "excepcional". A su juicio, también lo es en Cataluña y en España. "España necesita gobiernos comprometidos profundamente con el orden constitucional", ha apostillado.

Álvarez de Toledo entiende sin embargo que puede haber motivos personales que dificultan un acuerdo así. "A veces hay liderazgos muy potentes y es muy difícil decir: 'Tengo que compartir mi liderazgo, mi proyecto, con otros'. Pero si se quiere defender los intereses nacionales a veces hay que hacer concesiones, ser generosos, tener un profundo sentido de Estado", ha añadido.

La "ambición" de Rivera

Con similares argumentos, el líder del PPC, Alejandro Fernández, ha defendido un Cataluña Suma en su región para hacer frente al nacionalismo. "Tengo la convicción de que en Cataluña, para que el constitucionalismo gane, vamos a tener que ir unidos", dice el dirigente popular, que aunque admite que en su región los populares están en una posición mucho más débil que Ciudadanos, eso no se produce en el resto de España y critica la posición de la dirección naranja.

"El gran problema ahora mismo que tiene Ciudadanos, casi existencial", es que nació para "combatir el nacionalismo en Cataluña y para evitar que el nacionalismo tuviera la llave para gobernar España, y ni una ni otra misión se están cumpliendo", ha dicho Fernández, para quien Rivera parece haber sumado "otra misión: la obsesión por hacer una OPA hostil al PP".

"Rivera no entiende que para poder ganar no se trata de hacer desaparecer al PP, sino de sumar hasta donde sea necesario", ha dicho en una entrevista en Es la Tarde de Dieter, de esRadio. Para el dirigente popular, a Rivera "el exceso de ambición" le está jugando "malas pasadas": "Ahora lo que está en juego no es si el PP o Ciudadanos crece. Estamos ante una especie de frente popular 3.0" que lo único "que tiene en común es que quiere destruir el espíritu de la transición", avisa.

Villacís: "El PP es el PP y Cs es Cs"

Mientras, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha descartado de forma tajante que su formación vaya a participar en la propuesta de coalición España Suma, que trata de impulsar el PP, porque su partido es un proyecto "autónomo", "independiente", "propio" y de carácter liberal, "distinto" en definitiva al del PP que se caracteriza por planteamientos conservadores.

Así lo ha manifestado tras acudir a los actos de conmemoración de la festividad de la Virgen de la Paloma y preguntada por la posición de su partido sobre la posibilidad de poner en marcha en el país la coalición España Suma, que trata de impulsar los populares.

Villacís ha dicho que Ciudadanos descarta esa coalición porque "el PP es el PP y Ciudadanos es Ciudadanos", es decir, dos proyectos distintos que pueden llegar a acuerdos puntuales en regiones y ayuntamientos si las medidas son positivas e interesantes para la sociedad.

"Pero eso no significa que seamos iguales", ha remachado Villacís para resaltar que Ciudadanos es una formación liberal mientras que el PP tiene planteamientos conservadores, una diferencia que en Europa está muy asentada.