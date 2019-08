El Mundo dice que "Salvini castiga al Open Arms y se enfrena a su Gobierno". El editorial aprovecha para criticar los vaivenes de Sánchez. "El problema de Moncloa es que su política migratoria no resulta creíble. El buenismo demagógico con el que Sánchez se estrenó en el Gobierno que con tanta frivolidad agitó en la oposición, se le ha vuelto como un bumerán y le convierte en presa fácil de las presiones de ONGs y grupos de izquierda. Además, le falta de decisión para explicar la política realista que está desarrollando ahora tampoco ayuda a que la ciudadanía comprenda lo pasos que da". A Pedro Sánchez nunca le ha supuesto un problema explicar sus bandazos. Que antes era Pedro Sánchez y no el presidente, que antes era el presidente la moción de censura pero ahora es presidente en funciones, y así. Y el que no lo entienda es que no se entera.

El País continúa estupefacto con Isabel Díaz Ayuso. Si hace apenas unos días se morían de risa con la tontita de turno, ahora es "Díaz Ayuso, otra dama de hierro". "Curtida en sedes locales, la nueva presidenta consigue mantener el bastión madrileño pese a que despertaba dudas". "Poco queda de la estudiante que repitió primero de BUP", como tantos otros, dice Juan José Mateo. "La política que arrancó 2019 entre dudas ha cuajado en la mediadora que ha logrado atar un pacto entre Cs y Vox, dos partidos mutuamente agraviados -"Santa Isabel", le dicen por su paciencia-. "El PP tiene una nueva dama de hierro en Madrid". Se acabó el cachondeíto, por lo que se ve.

En ABC habla Luis Ventoso de la revelación de la semana y se parte con la reacción de la izquierda. "Escándalo y pánico, en la Comunidad de Madrid Isabel Ayuso gobernará aceptando los acuerdos que ha firmado con la ultraderecha". Y encima lo dice sin despeinarse. "Uff, qué horror. Titulares estremecidos en la prensa sanchista. Sudores fríos entre el progresismo de guardia en agosto". Entre el progresismo de guardia al que se refiere Ventoso está la ama de llaves de Pedro Sánchez, Adriana Lastra, que ayer se lució diciendo que "no voy a comentar cada tontería que diga la presidenta de Madrid". Y eso lo dice una tipa que apenas acabó el bachillerato y lleva viviendo del cuento de la política desde los 18 años sin dar un palo al agua. Tiene razón Ayuso, están tan resentidos que han perdido hasta la educación.

La Razón dice que "Sánchez rectifica 14 días después: acogerá inmigrantes". Pablo Gómez asciende a Ayuso a "baronesa de Casado". "Díaz Ayuso ha logrado en estos meses consolidar su perfil propio, sin interferencias en la confección del programa y del grupo parlamentario desde la dirección nacional: ha demostrado personalidad propia en estos meses de dura negociación. Y la ha sacado adelante gracias a su fortaleza, paciencia y y mentalidad ganadora (…) El lunes Casado asistirá en persona a la toma de posesión de Díaz Ayuso. El día cero del viaje que Casado espera que le lleve a la Moncloa". Que se lo tome con calma, aún le queda un buen trecho.