Junqueras carga contra Puigdemont y la ANC y aboga por elecciones tras la sentencia

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha descalificado la estrategia "unilateralista" de Carles Puigdemont y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y ha abogado por la celebración de elecciones autonómicas para responder a la sentencia del golpe de Estado. El líder republicano preso en la cárcel de la Generalidad de Lledoners, ha hecho esas consideraciones en un cuestionario de Catalunya Ràdio, la emisora de la administración regional, respondido por escrito.

"Convocar elecciones es una opción que no se tiene que descartar nunca", ha contestado Junqueras a la pregunta de si esa es la mejor opción para replicar a las previsibles condenas del Tribunal Supremo. Cuestionado sobre la estrategia de Puigdemont, que considera que no hay que buscar ningún diálogo ni pacto con el Estado, el líder de ERC afirmó que "nosotros, que somos independentistas desde siempre, creemos que la solución debe pasar por la vía del diálogo y la democracia. Solo con diálogo se llega a consensos entre todos nuestros ciudadanos, porque tenemos la obligación de dirigirnos a todos ellos, a los independentistas y a los que todavía dudan".

Falsedades de JxCat y la ANC

En cuanto a las críticas de la ANC y Junts per Catalunya (JxCat) sobre el sesgo "pactista" de ERC y su abstención en la investidura fallida de Pedro Sánchez, Junqueras ha afirmado que "no he escuchado nunca a nadie de ERC que haya renunciado a asumir la plena soberanía y si alguien dice o insinúa eso habrá que preguntarse qué intereses personales tiene y aún más, habría que preguntarle qué utilidad tiene promover esa falsedad para alcanzar el objetivo que más de dos millones de personas hemos establecido de manera ineludible. Lo que tengo muy claro, pero mucho, es que con reproches, repartiendo culpas y carnets de buenos y malos no iremos muy lejos".

"ERC no necesita sobreactuar ni gritar para decir que es independentista; ya íbamos a manifestaciones del 11-S cuando sólo había cinco mil personas", ha añadido en alusión al veto a los políticos de la ANC en la próxima Diada.

En cuanto al pacto entre socialistas y Junts per Catalunya en la Diputación de Barcelona, Junqueras ha dicho que "todavía no he entendido que habiendo una mayoría independentista se regale la presidencia al PSC. No sé si se volverá a pasar y si algún día nos explicarán la razón".