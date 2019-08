A la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, no le parece que, como dijera en Twitter su compañero de filas Marcos de Quinto, los pasajeros del Open Arms que se encuentran a la deriva cerca de la costa de Italia y que están provocando un importante conflicto entre la ONG propietaria del barco y los gobiernos italiano y español, estén "bien comidos".

A preguntas de los periodistas este martes en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, la sede de la Comunidad de Madrid a la que asistía a la jura de los consejeros del nuevo Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la número dos del consistorio de la capital decía que "no creo que sean migrantes bien comidos, sinceramente", aunque evitaba polemizar más con De Quinto, diputado por Madrid del partido naranja y desde este verano miembro de la Ejecutiva Nacional de la formación, de cuyo Comité Permanente forma parte la propia Villacís.

De hecho, comenzaba contestando a la pregunta pidiendo hablar "más de políticas" y "menos de polémicas" ya que, argumentaba, "en este país pasan cosas muy importantes. Para empezar no tenemos ni siquiera Gobierno, a día de hoy".

Villacís trataba de despejar así la incómoda pregunta, aunque dejaba clara su postura contraria a esa afirmación de De Quinto. Hasta ahora, la posición de los de Albert Rivera -quien fichó al ex vicepresidente de Coca Cola como número dos por Madrid para las elecciones generales del pasado 28 de abril- era no comentar "opiniones personales" de sus dirigentes, como las llegó a calificar este fin de semana el número dos del partido en Madrid, César Zafra.

Protagonista de varias polémicas

Precisamente De Quinto y Villacís coincidieron la semana pasada en la Asamblea de Madrid, durante el debate de investidura de Ayuso, cuyas réplicas al líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, elogió el diputado también en su perfil de Twitter, demostrando una vez más que no se atiene, o al menos no estrictamente, al argumentario del partido.

Una actitud de la que son muy conscientes en Ciudadanos, desde cuyo departamento de comunicación ya se le tuvo que llamar la atención al ex directivo este mismo verano por aceptar una caja de vino de regalo, algo que contradice la carta ética que los cargos públicos naranja firman antes de concurrir a las elecciones. De Quinto, que había publicitado la dádiva, de nuevo en Twitter, tuvo que terminar pidiendo la factura de la misma para abonarla.

La crisis sufrida este año por Ciudadanos, abandonado por dirigentes como Toni Roldán o Francisco de la Torre, ha hecho ganar peso a De Quinto, economista de profesión. Se trata de un área que ha quedado prácticamente desmantelada, tanto por los abandonos como por el hecho de que su hasta ahora responsable, el eurodiputado Luis Garicano, ya no cuenta con la confianza de la dirección.

En el cuartel general naranja se aprecia su currículum y se destaca que coincide con la aspiración de "atraer talento" que siempre reivindicaba por Rivera, pero al mismo tiempo se es consciente del peligro que entraña alguien que difícilmente puede sujetarse a la disciplina de partido. "No sé si es problemático, digamos especial" afirma un dirigente de la formación.

De Quinto no rehuye las polémicas y no se esconde. Recientemente, cuando se supo que era el diputado con un patrimonio más abultado, mostró orgullo por su fortuna y, en una velada alusión al cineasta Pedro Almodovar, afirmó en declaraciones a Libertad Digital que, al contrario que "los de la ceja" él no "oculta" su dinero en Panamá.