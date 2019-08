Sánchez retrasa a septiembre las reuniones con Podemos y el resto de partidos

Pedro Sánchez continúa tomándose con calma los contactos para un nuevo pleno de investidura. El plazo para unas nuevas elecciones expira justo dentro de un mes, el próximo 23 de septiembre, pero el presidente en funciones no tiene previsto reunirse con partidos la próxima semana. Sólo habrá encuentros, como a principios de agosto, con distintos "colectivos sociales" para incluir sus aportaciones en su anunciado nuevo proyecto programático.

Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, después del Consejo de ministros. Según Celaá,el presidente "tiene muy claro que quiere consolidar un 'corpus' de proyecto político programático" sobre el que buscar apoyos para un Gobierno "con una única dirección política" y "fuerte".

En su intervención, Celaá ha vuelto a rechazar la coalición, como ya hizo el PSOE con la última propuesta de Podemos: "Es un falso dilema. Hay muchas fórmulas además del Gobierno de coalición que merece la pena explorar", ha dicho la portavoz sobre la amenaza de elecciones. El Gobierno, ha insistido, "considera que no hay posibilidades para un gobierno de coalición", como puso en evidencia, a su juicio, la negociación previa a la investidura fallida de Pedro Sánchez en julio pasado.

"Hay suficiente desconfianza como para que no resulte transitable esa opción, pero hay otras opciones en las que sí queremos acercar posiciones, y es la del programa".

Los "tiempos" de Sánchez

Sobre lo ajustado de las negociaciones, Celaá ha dicho que es Sánchez quien "marca los tiempos". Así, ha justificado en el deseo del presidente de poder presentar al resto de fuerzas políticas un proyecto de gobierno enriquecido con las demandas de colectivos sociales su decisión de aplazar a septiembre los contactos con los partidos, que son al fin y al cabo quienes tienen que votar en la investidura. La portavoz, sin embargo, no ha precisado con qué colectivos en concreto tiene previsto reunirse Sánchez.

A juicio del Gobierno, "aún hay tiempo" para evitar la repetición electoral, algo que no está sólo en la mano del PSOE, sino también en el resto de partidos, ha recordado la portavoz. "El tiempo corre para todos", ha avisado volviendo a sacar pecho de la abstención del PSOE en 2016 olvidando, de nuevo, el "no es no" de Sánchez.