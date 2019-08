Un "líder" separatista anuncia un golpe de Estado para el 11-S

Jo com cap del moviment #EnsVeiemAlParlament informo que l’11S un número indeterminat de persones preparades assaltarem el Parlament de Catalunya per de forma unilateral proclamar la Republica, portem 3 mesos preparant tot, la Generalitat, Òmnium, ANC, etc treballen per Espanya. pic.twitter.com/TdcjnRHA3B