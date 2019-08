Amenazante mensaje de Ábalos: espera que no haya elecciones "por el futuro, sobre todo, de Podemos"

Con las negociaciones paradas al menos hasta septiembre, el PSOE continúa presionando a Podemos para que apoye a Pedro a Sánchez mientras insiste en rechazar la coalición y hablar de "desconfianza". El último en hacerlo ha sido José Luis Ábalos, que en una entrevista en La Razón habla de la posibilidad de elecciones y de los efectos que tendría en la formación de extrema izquierda.

Preguntado por si Pablo Iglesias negará "tres veces" a Sánchez, Ábalos responde que espera "que no", por "el bien del país, de la izquierda, de las personas que no quieren hostilidad entre formaciones de izquierdas, por el futuro del PSOE y, sobre todo, de Podemos".

Sobre las elecciones a las que España se ve abocada y la pasividad del Gobierno, Ábalos defiende que su partido no las quiere "porque el que gana no quiere repetirlas", pero sí habla de las expectativas electorales de su partido y de Podemos. Dice que "a la hora de la verdad" la gente "votará" y marca distancias con el partido de Iglesias: "Hay una izquierda que transforma las cosas, que convierte propuestas en realidades, y otra izquierda que le encanta la derrota, que hace de ella un testimonio de reivindicación. A mí me gusta la izquierda que transforma las cosas, aunque sea poco. Esa es la esencia de la socialdemocracia. La izquierda testimonialista se queda en eso".

El ministro de Fomento rechaza de nuevo la coalición: "Si empezamos así imagínese los problemas que podemos tener", aventura Ábalos sobre las negociaciones, y vuelve a repetir que la disparidad "está en la concepción del Estado" y sostiene que "construir una relación de lealtad, significa invertir en confianza no en desconfianza". Por eso, considera que "no se pueden permitir algunas reacciones o respuestas".