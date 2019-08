Cualquier "argumento" vale en la guerra entre Junts per Catalunya y ERC. David Bonvehí, presidente del PDeCAT (el partido posconvergente llamado a desaparecer en favor de la Crida de Puigdemont) es el último dirigente nacionalista en salir a la palestra contra el giro táctico de ERC y acusa a los republicanos de aparcar el independentismo y abrazar "tesis convergentes". En principio, ese giro de ERC no debería provocar suspicacias ni críticas en el mundo exconvergente, en el que Bonvehí pasa por ser un representante del moderantismo, pero la tensión entre ambos polos es tal que todo se aprovecha para debilitar al adversario.

Bonvehí considera que ERC ha abandonado su espacio natural, el independentismo, para intentar ocupar el que correspondió en su día a Convergencia. "Ahora ERC intenta ocupar este espacio que ocupábamos nosotros. Ha dejado el independentismo un poco aparcado, también ha dejado sus políticas más intransigentes de izquierdas aparcadas. Me da la sensación que quieren ocupar este espacio central", ha comentado el dirigente nacionalista en declaraciones a Europa Press.

Sobreactuación de ERC

Según Bonvehí, el cambio de estrategia de ERC le lleva a sobreactuar en modo convergente cuando en el pasado había criticado de manera intransigente las tesis de Convergencia. También se queja de que ERC critique al ámbito posconvergente de actuar con precipitación y de tener una visión reduccionista del proceso. "Me niego a que se nos tache de algo que no somos. Cada partido es libre de hacer sus estrategias, pero hay cierta desorientación porque ERC ha cambiado mucho en muy poco tiempo", ha dicho al respecto el dirigente del PDeCAT.

También ha censurado la abstención de ERC en la sesión de investidura de Pedro Sánchez, un voto que según Bonvehí pretendía abarcar "sensibilidades no soberanistas". El presidente del PDeCAT considera que Junts per Catalunya (JxCat) y ERC deberían votar lo mismo en Madrid y ha censurado agriamente a Pedro Sánchez, que le ha defraudado: "Cada vez la cosa es peor, y cada vez hay más argumentos para el 'no' y menos para otra opción. Esperaba más de Sánchez, pensaba que tenía más visión estratégica de Estado".

No a la repetición electoral

Bonvehí se suma además a las tesis del preso Jordi Sànchez y exige un "diálogo bilateral" con el Estado que incluya un relator para abordar el derecho a la autodeterminación. En cuanto a la repetición de las elecciones, no es partidario ni en el caso de las generales ni en el de las autonómicas. "Sólo defendería convocar elecciones (autonómicas) si uno de los dos grandes partidos independentistas o el tercero dijeran que quieren dejar de ser independentistas y quieren hacer otra cosa. Sería un cambio muy grande", ha declarado. También se ha mostrado dispuesto a lo que haga falta por la independencia, pero con matices: "Yo por la independencia de Cataluña lo haría todo si lo hacemos de forma seria y concertada".