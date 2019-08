El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, no cree en las cuotas femeninas y estima que las ex ministras del PSOE Leire Pajín y Bibiana Aído, ambas nombradas por José Luis Rodríguez Zapatero en un Gobierno paritario, no estuvieron a la altura de sus cargos. Una postura que el líder de Ciudadanos en Madrid exponía este fin de semana en una entrevista en ABC y que este mismo lunes, a preguntas de los periodistas en una visita al Metro tras recibir fuertes críticas, ratificaba.

"Creo que tenemos a los trece mejores consejeros posibles en el Gobierno de la Comunidad de Madrid" afirmaba ante quienes reprochan que en el Ejecutivo autonómico haya mayoría de hombres y cuatro mujeres, incluida la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Una crítica que, entre otros lanzaba en las últimas horas el PSOE, a quien Aguado le pide que reflexione por qué fue el único partido que presentó a dos hombres para las elecciones autonómicas (Ángel Gabilondo) y para las municipales madrileñas (Pepu Hernández) del pasado 26 de mayo.

Profundizando en la polémica de fondo, Aguado afirmaba que para él "igualdad es poner a los mejores, sean hombres o sean mujeres" y se mostraba contrario a las cuotas femeninas ya que, a su juicio, "hacen un flaco favor, especialmente a la mujer. Creo que la mujer puede tener capacidad y profesionalidad para ocupar su puesto precisamente por eso, y no por ser mujer u hombre. Creo que las cuotas hacen un flaco favor a la mujer y por eso no las defiendo, defiendo el mérito y la capacidad" concluía.

Sobre Pajín y Aído, Aguado aseveraba que es "manifiestamente evidente que no estuvieron a la altura de sus cargos, y yo no quiero que haya personas en el Gobierno regional que no estén a la altura de sus cargos". En síntesis, para el número dos de la Comunidad de Madrid "el último criterio que voy a utilizar para seleccionar a una persona para gestionar el dinero público de todo es su sexo".