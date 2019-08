Inda se quita el sombrero ante el "titán" Pedro Sánchez

El Mundo dice que "Feijóo avala la propuesta de España Suma para acabar con la inestabilidad". El editorial da la bienvenida al acuerdo pero sólo "en las circunscripciones que reparten menos escaños" y en el Senado. "En el resto, PP y Cs deberían concurrir por separado, ya que el objetivo principal es sumar, no perjudicar a ninguno de los dos partidos (…) Las aspiraciones de reunificar el centro derecha bajo unas siglas pertenecen al pasado y carecen de sentido en el actual panorama político, en el que la pluralidad de siglas garantizan una mayor representación de los votantes". Política ficción, Rivera ya ha dicho que no es no. Aunque lo mismo después de las vacaciones vuelve con el cerebro reblandecido. Lleva más de un mes desaparecido, el tío.

El País anuncia que "Interior retirará las concertinas de Ceuta y Melilla a finales de año". Repaso a Zapatero, que fue quien las puso. A ver si se aclaran los socialistas con la inmigración. Por cierto titula todo lo contrario que El Mundo sobre Feijóo. "Feijóo se desmarca de España Suma y descarta la idea para Galicia". ¿Ha sido una gallegada de Feijóo, que ni sí, ni no, ni todo lo contrario, o una metedura de pata de El País, después de matar a Juan Carlos I?

ABC dice que "Trump alienta a Johnson hacia un Brexit duro" . Parece gemelos. Mientras, Sánchez continúa mareando la perdiz y "retoma su agenda con 28 días por delante para evitar elecciones". Hoy le toca a la memoria histórica ir a Moncloa a rendir pleitesía al presi en funciones. Isabel San Sebastián dice que "Pedro Sánchez quiere darse mus" y repartir nuevas cartas. "Sánchez practica una estratégica de tahúr bloqueando la gobernabilidad con el fin de forzar otras elecciones". Y todo para nada, porque "con repetición electoral o sin ella, se verá obligado a pactar mirando a su izquierda o a su derecha y doblegando esa soberbia que se refleja hasta en su modo caminar", ese tumbao que tienen los guapos al caminar, como su tocayo Pedro Navaja.

La Razón dice que "Los partidos contratan a 248 asesores en la Costes pese al bloqueo". Pues no les va a durar el curro ni para cobrar el paro. Antonio Martín Beaumont no tira la toalla y cree que habrá "pacto in extremis". Sin embargo, en el texto apenas contempla esa posibilidad. "Sánchez parece más decidido que nunca a sacar de la escena a Pablo Iglesias" y "ha cerrado a cal y canto la entrada al Consejo de Ministros, no ya de Pablo Iglesias, sino de todo el partido morado. De socio preferente está pasando a ser el enemigo a batir". El objetivo de Sánchez es "dejar KO a Iglesias sobre la lona en las urnas". Eduardo Inda no cabe en sí de gozo y se deshace en halagos hacia Sánchez. "Es público y notorio que no soy precisamente fan de Pedro Sánchez pero he de confesar cierta admiración por el manejo táctico y estratégico de la coyuntura poselectoral. El modo en que está dando largas a los tan pelmazos como peligroso podemitas es magistral. Sin olvidar la responsabilidad que demuestra al negarse a vender su alma al diablo a cualquier precio (…) El presidente está aguantando como un titán las presiones de unos medios y unos periodistas que en un 70% entraría en éxtasis si ven a su Irene o a su Pablo, sus jefes naturales, en el gobierno". Vaya, a Sánchez le ha salido un inesperado admirador. El enemigo número uno de su rival Iglesias, nada menos.