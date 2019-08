Gloria Lago: “Intentar que un niño cambie su lengua materna es una burrada”

Las comunidades autónomas bilingües cada vez dan más pasos para intentar erradicar el uso del español en los colegios. En los últimos días se ha conocido el plan de la Comunidad Valenciana para controlar el uso del valenciano en los recreos y llegando a traspasar al ámbito privado, al igual que hace Cataluña.

En el programa Es la Mañana de esRadio la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, ha asegurado que "la Comunidad Valenciana está tomando un cariz muy preocupante". Ha dicho que "lo curioso" es que "mucha gente piensa que esto es algo nuevo, que sólo sucedía en Cataluña y que ahora lo está copiando la Comunidad Valenciana".

La realidad, según la presidenta de Hablamos Español, es que "esto se está haciendo desde hace muchos años en todas las CCAA bilingües". Ha contado que esta planificación que "se está llevando a cabo de forma oficial" y que "hay guías y encuestas en la Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia y Cataluña para que se examinen absolutamente todos los hábitos lingüísticos de los niños, de sus familias y del entorno". En este sentido ha explicado que esta presión "abarca todo lo que tenga que ver con el colegio y lo que está más allá del colegio". Gloria Lago ha puesto como ejemplo como "en algunos centros incluso se utiliza a los niños para convencer a los comerciantes de la zona para que cambien la lengua que utilizan"

En estas comunidades "en los centros todo tiene que ser sólo en la lengua cooficial y desaparece el español desde la megafonía, los menús de los comedores, cualquier actividad cultural y todo lo que sea visible". Lago ha asegurado que "está pasando en todas partes y tenemos que ser conscientes que va a más". Ahora se está intentando "declarar cooficial el asturiano e implantar el aragonés" y "estamos oyendo como en Extremadura se están dedicando días a las lenguas extremeñas". La presidenta de Hablamos Español ha afirmado que "todo esto se va a extender y estamos muy preocupados porque nos estamos encontrando un muro del otro lado".

El español como "una lengua molesta"

Gloria Lago ha dicho que los que viven de la lengua intentan transmitir "la idea de que la lengua buena es la que no es el español y que si no hablan esas lenguas a los niños están haciendo algo malo, algo que no es correcto". La presidenta de Hablemos Español ha explicado que "hablan del español como una lengua molesta, como un problema" y que "aunque se admita que la lengua de los chicos es otra, de alguna manera se dice que eso hay que corregirlo o que son personas inadaptadas".

Ademá ha contado como "intentan que incluso los padres eliminen el español del ordenador de las familias. No les vale con eliminarlo del colegio". Piensa que "este tipo de prácticas están pensadas en hacer creer a la gente que el español no es una lengua de allí, sino una anomalía que erradicar".

Gloria Lago ha asegurado que "Pedro Sánchez es un ladrillo más en ese muro" y que "hay una gran parte de la población española que no oye nada de esto" y por eso cree que "tenemos que tener más visibilidad". La presidenta de Hablemos Español ha contado que "votantes de Sánchez que también nos firmaban tienen que saber que eso no es bueno" y que "intentar que un niño cambie su lengua materna es una burrada, no se hace en ningún sitio".