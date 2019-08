El Mundo denuncia que "El PSOE entrega a Bildu la alcaldía que le pidió a Chivite". Hay que saldar las deudas. Como dice el editorial "los favores abertzales nunca fueron gratis", así que el PSOE "sigue pagando una factura tan abultada como la vergüenza que arrastra con ella: el favor abertzale de propiciar la investidura en Navarra de María Chivite". No será la única. Como ya advirtieron los batasunos, "el futuro político de la comunidad foral está en manos de los abertzales". ¿Y que dicen los socialistas? Pues con todo el morro del mundo y ni pizca de rubor nos cuentan que "no han logrado convencer a ninguno del resto de integrantes de su lista en Huarte para hacerse cargo del Ayuntamiento". Total, que no les ha quedado otra que entregárselo a Otegi. Va a tener razón la portavoz de EH Bildu Bakartxo Ruiz. Chivite tiene una "jeta de cemento".

El País no lleva nada interesante en su portada, como viene siendo habitual. Casi que lo más llamativo son los "cortes de carreteras y metro por una fuerte granizada en Madrid". Sí destaca el editorial dedicado a darle lametones a Rosa María Mateo sin venir a cuento. Dice doña Soledad Gallego Díaz que "Mateo está desempeñando un trabajo solvente y con cierto criterio". Sí, solvente al servicio de Sánchez. No hemos olvidado el bochorno del lío que montó con la participación de Sánchez en los debates. Pero si hasta los trabajadores se rebelaron ante el comportamiento vergonzoso de la directora general de TVE. "Se han aminorado de manera significativa las denuncias de manipulación informativa y ampliado las voces que participan en los programas de actualidad política", como suele suceder cuando es la izquierda la que manipula. "Se ha avanzado en la incorporación de más mujeres a puestos directivos". Parece que lo que busca Gallego haciéndole la rosca a Mateo es que le caiga algún carguito.

ABC define a Sánchez: "Nada que negociar, nada que ceder, nada que ofrecer". El presidente en funciones vuelve de sus vacaciones con la misma estrategia: cercar a Podemos con la amenaza de otras elecciones". Bieito Rubido le acusa en su Astrolabio de dirigir el país "con la caja de herramientas que le usurpó a Rajoy". Y en editorial la canta a Rivera las bondades de España Suma, a ver si le abre un boquete en su dura mollera. "Rivera ha tenido muchos aciertos en política", dice aunque no cita ninguno. "También errores potenciados por un exceso de ego que ha penalizado a su partido". Y lo que te rondaré morena. "Por eso debería reflexionar. España Suma no es un recurso de mal perdedor, sino el germen de una garantía de defensa de la unidad de España frente a quienes dudan de ella y de nuestra Constitución". ¿Pero todavía hay alguien que cree que a Rivera le importa algo España y la Constitución? A Rivera no le importa una higa ni su partido. A Rivera sólo le importa Rivera.

La Razón da la tabarra con Franco. "El traslado de Franco a la Almudena divide al Supremo". Abel Hernández está convencido de que vamos sin remido "a una repetición de las elecciones", "no queda otra salida que la vuelta a las urnas". "El PSOE ha desatado una descarada operación de propaganda destinada a machacar a UP y librarse así de un poderoso competidor por su izquierda. Y, de paso , emprende una campaña contra Ciudadanos pare recuperar terreno por su derecha". ¿Qué puede salir mal?