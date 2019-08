El Gobierno deja ahora en el aire la cita con Podemos: "Sánchez se reunirá si ha lugar..."

No hay mayor desprecio que no hacer aprecio, reza un refranero que sigue a pies juntillas el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Como adelantaba este martes Libertad Digital, el Gobierno retrasa los encuentros con Podemos previstos inicialmente para la semana que viene. Preguntada por este diario, la vicepresidenta, Carmen Calvo, confirmó esta información y dejando incluso en el aire la celebración de la nueva negociación bilateral con Podemos.

"El presidente se reunirá si ha lugar con un programa fortalecido, mejorado, ampliado con el resto de grupos por si ha lugar... pero el presidente no tiene ahora mismo ningún encargo", manifestó la número dos del Gobierno en funciones sin dejar lugar a dudas sobre la escasa voluntad negociadora del Ejecutivo.

Y dio alguna pista más al abrir el abanico de la interlocución al resto de grupos políticos alejando el foco de su hasta ahora "socio preferente". "Hasta el día 23 tendremos un trabajo normalizado en las cámara y no hay más. La realidad sólo tiene un camino y es que todos los grupos parlamentarios estamos comprometidos en la gobernabilidad de este país. A todos nos tiene que mover que haya gobierno, no es asunto sólo de unos".

La división interna en Podemos

Calvo también valoró las informaciones sobre la presión interna de Podemos para que Pablo Iglesias decida apoyar la última oferta del Gobierno en julio dando a entender que esa oferta ha caducado. "Yo no entro en las disquisiciones internas de otras formaciones políticas con todo el respeto... pero nosotros hicimos una oferta absolutamente en serio en julio. Ellos la despreciaron incluso diciendo que no tenía competencias. No solamente fue rechazado sino que fue calificada de estupidez. El tiempo no pasa en balde...".

Lo que pasó pasó y ahora, entiende el Gobierno, "no nos toca a nosotros reflexionar" por ese "sinsentido" sino "mejorar nuestro programa para que, si ha lugar, el presidente pueda ser investido antes del 23 de septiembre". Es decir, que es a Podemos a quien le toca mover ficha aunque al Gobierno ya no le interese seguir jugando la partida.