'El País' encuentra un vínculo entre Vox y el Diablo

El Mundo: "Golpe de Johnson al Parlamento para imponer su Brexit duro". Francisco Rosell pone a caer de un burro al flamante primer ministro británico en el editorial. "Un demagogo de manual, oportunista e inescrupuloso, que labró su carrera periodística a golpe de embustes calculados para halagar la pulsión nacionalista de sus lectores y que no ha cambiado de estrategia para acceder al número 10 de Downing Street". ¿Y por qué la iba a cambiar si le ha ido de maravilla?. "Hoy gobierna tras un arreglo de partido sin haber pasado por las urnas y acaba de lanzar el mayor desafío a la democracia británica que se recuerda en tiempo: exigir a la Reina que suspenda al Parlamento para evitar que la oposición pueda organizar la resistencia al empeño suicida de un Brexit sin acuerdo (…) Con maneras bufonescas, animado por la bravuconería de Trump, el nuevo premier empuja al Reino Unido en dirección autocrática, pues socava la separación de poderes". David Jiménez Torres cree que "lo peor es que Johnson y sus simpatizantes seguirán forzando la costuras del sistema hasta que consigan sacar a su país de la UE sin acuerdo; eso que se describe casi poéticamente un Brexit duro".Chico, no sé qué tipo de poesía lees tu. Eso sí, una buena noticia: "La libra se ha desplomado". ¡A Londres este finde cargados de euros, están de rebajas!

El País dice que "Johnson suspende el parlamento para evitar un veto al Brexit duro". Javier García Oliva no se anda por las ramas. Johnson "sigue un camino recorrido por muchos dictadores en la historia". Se hace difícil imaginar una dictadura en Reino Unido, la verdad. El editorial también le pone a caldo. "Sucia jugada". "Una muestra más del peligro que suponen los planteamientos populistas en una democracia es que quienes adoptan estas argucias cortoplacistas no se frenan ante el posible daño institucional que se pueda provocar". Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, le dedica el segundo editorial a Vox por el veto a una declaración institucional en el Senado sobre los incendios de Canarias porque hablaba del cambio climático. "Vox entra en acción", y ojo, que "el Diablo está en los detalles". Para El País el cambio climático está fuera de toda duda y discusión y solo "una ideología ultramontana e impositiva puede negar estos principios". El País hablando de ideologías impositivas, qué sarcasmo.

ABC abre su portada con un disco de los Sex Pistols. "God save the Queen". No me digan que no es original. "Boris Johnson mete a la reina en la guerra del Brexit". Dice el editorial que el golpe de Johnson "para el país al que se tenía como cuna del parlamentarismo es un desdoro terrible, este golpe al parlamento y la monarquía va a suponer una fractura muy difícil de sanar en la clase política y la sociedad británica". E Isabel San Sebastián le califica de "payaso político" que "ha secuestrado al parlamento y empujado a la Corona a tomar partido por un bando frente a otro". La que ha liado el rubiales inglés. Puchi debe estar muerto de celos, lo suyo no tuvo tanto eco internacional. ¡Oigan, que yo también tengo secuestrado mi parlamento!, debe estar gritando desde Waterloo. Claro que no vas a comparar el parlamento británico con una camarita de una región española.

La Razón dice que "Boris Johnson suspende al parlamento y acelera un Brexit salvaje". De lo más poético. Dice Marhuenda que se trata de una "maniobra instrumental de la más baja estofa". "En cierto modo, se trata más de una extorsión que de una apuesta, con el pueblo británico como principal rehén, que la Comisión Europea no debería aceptar bajo ningún concepto". Por cierto que La Razón se apercibe de un acontecimiento veraniego que había pasado desapercibido. "Un mes sin ver a Rivera", dice casi con alivio. Total, para lo que sirve como si se toma vacaciones de por vida.