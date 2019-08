Las elecciones más cerca: PSOE y Podemos evidencian su ruptura en el Congreso

El debate monográfico sobre la crisis del Open Arms evidenció este jueves en el Congreso hasta qué punto están rotos los puentes entre el PSOE y Podemos a menos de un mes de que se cumpla el plazo que abocaría a España a una repetición electoral.

Al filo de las 8 de la tarde, una indignada Carmen Calvo daba carpetazo al pleno monográfico llamando por su nombre de pila a la portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra, y recordando conversaciones privadas por teléfono de ambas, para afearle que le hubiera comparado con el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini: "En Política se aguantan muchas cosas pero, créame, lo de parecerme a Salvini ha llegado muy lejos", afirmaba la vicepresidenta del Ejecutivo, realizando una pausa dramática durante su intervención y recibiendo la ovación de la bancada socialista.

Previamente, la portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, quien intervenía en nombre de su grupo, no había ahorrado críticas en sus intervenciones hacia la gestión del Gobierno. Acusó a Calvo de tener "poca vergüenza", de haber adoptado con ella un tono "paternalista" y de haber "decepcionado a tanta gente" por el cambio de rumbo en política migratoria un año después de la acogida. "¿Qué ha cambiado?", se interrogaba de manera retórica, después de haber recordado que los diputados de su grupo celebraron la moción de censura que aupó a Sánchez al poder en 2018 con gritos de "sí se puede".

Durante su intervención, el propio presidente del Gobierno en funciones torcía el gesto desde su escaño, cuando Vera le reprochaba que aceptasen el término "mafias" para referirse a quienes trafican con personas. Una forma de hablar que, según Podemos, sitúa al PSOE en la posición de los partidos del centroderecha.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE, Rafael Simancas, acusaba a los de Iglesias de no ser "de fiar" por, decía, haber utilizado "el primer flanco para atacar al Gobierno, y no es la primera vez". Unas palabras a las que replicaba Vera aludiendo a las supuestas dos almas del PSOE y preguntándose: "¿qué PSOE es con el que nosotros nos podemos sentar a hablar?, ¿con el que habla de Salvamento Marítimo y se enorgullece, igual que nosotros, del servicio que hacen o el que efectivamente está viendo cómo se recorta su plantilla y no le dan la orden para actuar?"

Una entrevista tensa

Un debate al que tanto los dirigente del PSOE como los de Podemos llegaban con los ánimos caldeados después de la tensa entrevista que ofreció Pablo Iglesias por la mañana en la cadena Ser. En ella, el líder del partido morado no ocultaba su enfado por enterarse en antena del contenido del documento que el PSOE le remitirá próximamente para retomar la negociación para la investidura.

"Una cuestión de método: el documento que nosotros propusimos al PSOE, yo se lo envié a Pedro Sánchez antes de que lo conociera ningún medio de comunicación. Yo estoy conociendo el documento que nos va a enviar Pedro Sánchez pero todavía no nos ha enviado", se quejaba Iglesias en alusión a las propuestas que el presidente Sánchez tiene previsto presentar oficialmente el próximo martes y cuyo contenido ha comenzado a filtrarse este jueves.

Iglesias aseguraba también en esa entrevista que diría que sí a la última oferta que le hizo el Gobierno para gobernar en coalición "si se añadían las políticas activas" de empleo. Algo que el PSOE descartó dejando claro una vez más que su única opción es un Gobierno exclusivo de los socialistas.

Con este panorama, el PSOE dice que pretende volverse a reunir en la segunda semana de septiembre con Pablo Iglesias para presentarle, ya oficialmente, sus 300 medidas. "Pido altura de miras", decía este jueves Pedro Sánchez, quien esperaba "no verse abocado a elecciones" y prometía una oferta "generosa" al líder de Podemos.