Descoordinación en el Gobierno: Ábalos da la "bienvenida" a las elecciones y Celaá lo niega

Cuando Ábalos suena, agua lleva. El ministro de Fomento es el más codiciado por los periodistas desde su nombramiento por su condición de ‘avanzadilla’ del sentir del Gobierno. Con varias polémicas y rectificaciones sus espaldas por haber desvelado de forma prematura los planes del Ejecutivo, José Luis Ábalos, lo ha vuelto a hacer.

Un día después de la escenificación de la ruptura entre PSOE y Podemos en la sesión monográfica sobre el Open Arms en el Congreso, el Ministro de Fomento asistía a los encuentros con colectivos sociales en materia de vivienda. Preguntado por los periodistas a su llegada por la posibilidad de elecciones, el también número tres del PSOE no se quiso morder la lengua:

"Un partido político siempre está en campaña porque lo que trata es de satisfacer lo que se espera de ese gobierno. Es mejor hacer campaña electoral procurando bienes que no generando males. Bienvenida esa campaña electoral que sólo procura bienes. La que no me gusta para nada es la que sólo genera frustración, descontento y división en la sociedad. Ésa es una mala campaña. Yo quiero una campaña electoral, claro que sí, porque lo que buscan es la confianza de las personas".

Una confirmación de lo que se expresa en privado desde hace días en el entorno gubernamental y que ha sido verbalizado por primera vez en público por parte de un miembro del gabinete ministerial al día siguiente de la ruptura parlamentaria entre PSOE y Podemos. Ábalos denunció también a "las portavoces que se estrenan ocupadas en demostrar quien quedó mejor y quien está en condiciones de ser más o menos".

Discurso que aderezó con la crítica al "todos contra todos" que se vislumbró en la sesión parlamentaria centrada en el "filibusterismo" parlamentario de la oposición. Un claro alegado pre electoral que clama por la estabilidad en las instituciones aunque este viernes al también jefe de campaña de Ferraz no ha hecho falta leerle entre líneas.

Celaá rectifica

Y como siempre que habla Ábalos, minutos después ha llegado la rectificación. En esta ocasión, la de la ministra portavoz, Isabel Celaá, desde el Consejo de Ministros. Preguntada por las palabras de su colega de gabinete, Celaá ha negado la mayor: "en relación a la campaña electoral he de decirle que no hay tal.... Nosotros seguimos trabajando por la configuración de un gobierno en septiembre y por eso no nos hemos ido de vacaciones más que tres días.Por eso no hemos tenido que reincorporarnos, no tenemos esa nostalgia que se tiene cuando se vuelve".

Y añadió, siguiendo la consigna argumental empleada este jueves por Pedro Sánchez, que el presidente está "esperanzado" en aras de alcanzar un gobierno en base a las 300 medidas que se presentarán el martes 3 de septiembre: "es el proyecto en torno al cual queremos resolver el Gobierno de España para los cuatro próximos años".

La coalición, caducada

Sin embargo, la ministra portavoz también evidenció que siguen sin darse las condiciones para una formación de gobierno dado que "la fórmula de coalición ya no está vigente" por la "desconfianza" entre PSOE y Podemos. "Los trenes pasan y elegir es renunciar". Aunque hay "otras alternativas como aprobar un proyecto común" con todas las fuerzsas políticas porque "el objetivo es servir a la ciudadanía". Lo que también ha aclarado Celaá es que no habría sesión de investidura si el presidente no tiene cerrados de antemano los números para salir adelante: "¿Se presentaría su tuviera los votos? El presidente se presentaría a la investidura si cuenta con los votos".