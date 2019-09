Casado vuelve a pedir la unión del centro derecha: "Los españoles no entenderían que no lo hiciéramos"

A los pies de la muralla de Ávila, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dado este domingo el pistoletazo de salida al curso político lanzando una advertencia al presidente del Gobierno: "Pensamos que en España no debe haber nuevas elecciones pero en el PP estamos preparados para lo que decida Pedro Sánchez. Estamos en condiciones de volver a liderar este país. El PP ya está trabajando para cualquier posibilidad".

Y la apuesta de los populares si se repiten de nuevo los comicios es la creación de una alianza bajo el nombre de "España Suma". Una propuesta a la que desde Ciudadanos y Vox ya han dado su "no" rotundo.

A pesar de ello, Casado ha vuelto a insistir este domingo en que "los españoles no entendería que los partidos políticos no unieran lo principal que tienen para intentar generar un cambio en España". "Todos aquellos votantes de centro y derecha que han visto que la fragmentación partidista puso alfombra roja a un Gobierno del PSOE" con Podemos y los separatistas "no entenderían otra vez la fractura". "Allá donde el PP ha sumado, España ha ganado; allá donde ha sumado el PSOE, España ha perdido, como en Navarra con Bildu, o en Aragón y La Rioja con las politicas de extrema izquierda de Podemos", ha insistido el líder del PP.

Casado ha anunciado también que el PP convocará una Convención Económica para plantear "una vez más qué proyecto tiene para el día a día de los españoles, para generar empleo, oportunidades, financiar asuntos sociales y pensiones, bajar impuestos, atraer inversión internacional", en definitiva, "mejorar la vida de los que madrugan para que su país avance".

Acompañado por la cúpula del PP

Palabras que pronunciaba desde Ávíla ya que, una vez más, el líder de los populares ha elegido este enclave -en la que fuera su circunscripción antes de convertirse en presidente del PP- para dar su primer mitin tras las vacaciones. Una cita en la que ha estado acompañado por la cúpula de la formación y por los presidentes autonómicos de Castilla y León y la Comunidad de Madrid, Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Díaz Ayuso, además del presidente provincial de Ávila, Carlos García.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprovechado su intervención para pedir al presidente del Gobierno en funciones que se modifique el sistema de financiación autonómica y le ha exigido que "no utilice la asfixia económica de las regiones" para presionar a sus "no socios"."Vamos a pedir lo que es justo y necesario, la reforma del sistema de financiación y voy a pedir al presidente del Gobierno que no utilice la asfixia económica de las comunidades autonómicas para presionar a sus no socios y sacar adelante sus intereses", ha asegurado.

Por su parte, Mañueco, que también se ha sumado a la petición de Ayuso, ha acusado a Sánchez de crear "incertidumbre" y "el recelo de las inversores" y de que España sea mirada "de reojo en Europa", al ser incapaz de llegar a acuerdos para ser elegido presidente."Es el sanchismo el que está poniendo en peligro el crecimiento económico y la creación de empleo. Si es incapaz de entender a los españoles, le pido que se retire a un lado", ha sentenciado.